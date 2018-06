Celebran Día de acción en EEUU contra las políticas antiinmigrantes de Trump

Cientos de miles de personas han salido este sábado a las calles de Estados Unidos en un día de acción contra las políticas del Gobierno de Donald Trump, que implican la separación y detención de familias de inmigrantes.

De acuerdo con los organizadores de la iniciativa, reunidos en la coalición Families Belong Together (Familias Unidas, No Divididas), este sábado se celebrarán unos 750 eventos en los 50 estados del país en rechazo a esas y otras políticas migratorias de la administración del republicano.

Las movilizaciones de hoy se prevén como el punto cumbre de una serie de concentraciones que han tenido lugar en las últimas semanas en lugares como oficinas de Inmigración y Control de Aduanas.

En un comunicado divulgado este viernes las agrupaciones que alistan la iniciativa anunciaron que sigue creciendo la respuesta positiva al día nacional de acción, el cual estará encabezado por una manifestación masiva en Washington DC.

Según el texto difundido por la Alianza nacional de trabajadores domésticos, una de las agrupaciones participantes en las movilizaciones junto a otras como MoveOn y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el evento principal comenzará a las 11:00, hora local, frente a la Casa Blanca.

Thousands here in front of the White House at the Families Belong Together march in Washington, DC protesting US deportation policies. pic.twitter.com/06H8wIFVLk

— Dan Cohen (@dancohen3000) 30 de junio de 2018