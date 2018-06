De la mano del 10 y Víctor Hugo Morales

El primer presidente indígena del mundo, el admirado Evo Morales, devino el protagonista De la mano del 10 en su segunda emisión; y fue muy bueno escucharlo junto a Diego Armando Maradona hablar de un juego de fútbol en el que intervinieron los dos.

Evo, en ese peculiar decir de hombre de pueblo, comentó que ya habían cumplido algunos récords en su amada Bolivia: disminuir notablemente la pobreza, aumentar el PIB, mayor equidad social, pero les faltaba un récord, avanzar con igual ritmo en el fútbol, de hecho él ha practicado ese deporte.

De nuevo Telesur muestra que la información puede ser un gran espectáculo: con el atractivo de Maradona, un indiscutible ícono del juego de las grandes multitudes, más Víctor Hugo Morales, el narrador de ese deporte que clasifica como el mejor en Iberoamérica, se logra una combinación de desenfado por el primero y de mesura, con llamado al orden, por el segundo.

El primer día anunciaron que se estaban viendo en 73 países, el jueves fueron 200 y quizás la cifra aumente, porque ya leí que El destape lo reproduce y así otros sitios de Internet, especialmente de universidades.

Patricia Villegas, directora de Telesur, en una entrevista que me concedió dijo: “De zurda fue el programa que mayor visibilidad le dio a Telesur en todo el planeta, un fenómeno global. Ahora vamos De la mano del 10 en Rusia. Aquel programa del 2014 unió a Maradona y Víctor Hugo en un espectáculo que dentro de entretenimiento colosal, como es el fútbol, se hablaba sin tapujos de los problemas que atentan contra el planeta.

Víctor Hugo me comentó:

“Lo primero que rescato, y la voy a sorprender, fue entrar a Cuba. Fue estando aquí en algún viaje, cuando, al ver la fuerte presencia de Telesur, me imaginé en su pantalla para llegar a los cubanos. Cuba es, para mi generación, la más alta, la más emocionante de las banderas en la construcción del mundo soñado. En la curva de mi vida hacia el ocaso, aun más fuertemente. Porque he aprendido que algunos reparos eran el fruto de mi formación burguesa ese ámbito donde se habla de libertad tan solo como la manera de hacer negocios. La verdadera libertad del hombre no es posible sin igualdad. Me fui algo lejos. Pero De Zurda es antes que nada, estar en Cuba, esa tibieza, nada menos. Y es Diego, y es América Latina. Un gran pretexto es el futbol, y lo es Diego para hablar de los sueños de emancipación e igualdad.”

Le pregunté además por el Pibe de oro y me dijo:

“La gratitud. Ha sido la mayor fuente de inspiración para mi trabajo. El respeto, porque pudiendo darse a los poderes, está siempre enfrente de ellos. En síntesis: un gran amor por un hombre especial, lúcido como pocas veces he visto. Y un coraje, en el error o el acierto, a partir de sus convicciones.”

De la mano del 10 se está transmitiendo por Telesur, a las 10 de la noche, igual que en Caracas, y sé que es seguido ya por una buena cantidad de personas, aunque no ha alcanzado aún el furor con el que se devoró De zurda. Claro el Mundial apenas comienza.

A fuer de honesta y viendo solo las dos primeras entregas (y me meto en un terreno que no opino, sólo disfruto) la canción tema de esta oportunidad, no es tan pegajosa en el ritmo, ni tan polisémica en la letra como aquel estribillo de “cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda”. Pero ya veremos… Falta un mes de mundial y volveré sobre el tema.

¡Ah! ¿Será verdad que el equipo actual de Brasil recuperó “su juego bonito”? ¿Por qué no comentan de ese tema amigos conductores De la mano del 10?