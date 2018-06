Voleibol (m): Cuba avanza a Final Mundial clasificatoria para Liga de las Naciones 2019

El equipo de Cuba venció a Costa Rica 3-0 (25-13, 25-16, 25-16) para coronarse campeón invicto y obtener, de esa manera, el único boleto que otorgó la Copa de Retadores de voleibol de la NORCECA para la Final Mundial clasificatoria a la Liga de las Naciones FIVB 2019.

En la sala 19 de Noviembre lo que pudo parecer un partido deslucido por la diferencia de nivel de ambos conjuntos, resultó un animado encuentro después que los anfitriones pasearon el primer parcial con la formación regular, ya que el entrenador principal comenzó a enviar a la cancha a sus suplentes por la necesidad de juego que tienen todos como equipo.

Cuba concluyó con cuatro éxitos al hilo y los de Costa Rica sin éxitos, pero ganó la oportunidad de topar con adversarios de mayor nivel y experiencia.

El máximo anotador del partido resultó el opuesto Miguel Ángel López (15), único cubano que juega en un club de Italia, seguido del novel atacador Marlon Yang (11), mientras por los centroamericanos el de doble dígitos fue el también opuesto Gilberth Solano (13).

Nicolás Vives, director técnico de los anfitriones, declaró que “no hemos jugado mucho como equipo y necesitamos hacerlo con cualquiera, es importante la cohesión del grupo, la combinación de recibo, pase y ataque. En general mi equipo es joven y los jugadores de cambio mucho más, y requieren de mucho juego. Cada torneo es importante y aprovecharemos igual la Final Mundial porque vamos decididos por el oro a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”.

El atacador de esquina Marlon Yang, una joven promesa de 2,02 metros y solo 17 años, fue el escogido para opinar en nombre de su equipo y señaló que “el partido realmente fue para movernos, tenemos que jugar, a pesar de ser unos rivales fáciles nos complicamos porque nos relajamos y caímos en el juego de ellos, y eso no nos puede pasar. Me gustó el torneo y me llamó la atención el equipo de Guatemala, no tiene mucho nivel, pero fue aguerrido, se entregó”.

El cubano José Enrique Pavón, DT de Costa Rica indicó que “la selección local está fuera de liga en esta competencia, no podía existir pretensión de ganarle, pero sí de dar un bonito espectáculo y lo hicieron, disfrutaron su partido y aunque no estuvo siempre el cuadro regular contrario, también los de la banca son muy buenos. La Copa les dejó una gran enseñanza a los míos y sobre todo hoy, que necesitan trabajar mucho más para llegar tan lejos como ellos se propongan, pero hay que entender que varios de estos jugadores trabajan o estudian y no es fácil hacer un trabajo sistemático”.

Andrés Araya, líder de los centroamericanos, expresó que “fue una experiencia lindísima para el grupo con poca experiencia internacional, jugamos como queríamos hacerlo en todo el torneo y no pudimos, sin presión, con las ganas de ganar sin importar a quién enfrentábamos y ha sido un orgullo hacerlo frente a una potencia mundial y hacerlo bien, exigirles que ellos hicieran el máximo para poder ganar. Nos vamos contentísimos, nos ha encantado el torneo y la gente cubana, ha sido todo lindísimo”.

A primera hora Guatemala vino de abajo y derrotó a Trinidad y Tobago 3-1 (20-25, 30-28, 25-21, 25-20) y se despidió en tercer lugar con récord de 2-2 y los caribeños en cuarto.

Miguel David Gutiérrez, el más valioso

El anfitrión Miguel David Gutiérrez fue seleccionado el Jugador Más Valioso y Mejor Opuesto de la Copa de Retadores masculina de voleibol de la Norceca, que concluyó hoy en la sala 19 de Noviembre de esta ciudad.

Miguel David, uno de los seis jugadores insertados en ligas profesionales, fue el tercero que más anotó con 48 puntos (36 en ataque, 7 en bloqueo y 5 en servicio).

Junto al local encabezó el Todos Estrellas el también opuesto de Trinidad y Tobago, Ryan Stewart, Máximo Anotador con 60 unidades (52-2-6).

Los Atacadores Más Destacados fueron Eddie Rivera, de Puerto Rico, y Carlos F. López, de Guatemala y los Bloqueadores Kwesi Daniel, de Trinidad y Tobago, y Liván Osoria, de Cuba.

El mejor en el Recibo y como Líbero el trinitario Joshua Mohammed; en el Servicio el boricua Eddie Rivera; en la Defensa el costarricense Luis G. Chávez y el Pasador Adrián Goide, de Cuba.

Por equipos siguieron a Cuba (4-0) los equipos de Puerto Rico (3-1), Guatemala (2-2), Trinidad y Tobago (1-3) y Costa Rica (0-4).