Ballet Nacional de Cuba culminará Festival Artes de Cuba en Washington

Con siete actuaciones del Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Alicia Alonso, concluirá el Festival Artes de Cuba, que se ha venido celebrando en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas (The Kennedy Center for the Performing Arts), en Washington, capital de los Estados Unidos de América.

La compañía presentará dos de las obras emblemáticas de su repertorio: Giselle y Don Quijote, del 29 de mayo al 3 de junio, en la Opera House, el principal espacio escénico de esa institución cultural. De esta manera, se conmemorarán, además, las cuatro décadas del debut del Ballet Nacional de Cuba en los Estados Unidos, que se efectuó precisamente en el Kennedy Center, en 1978.

Estas presentaciones forman parte de una extensa gira de la compañía por territorio norteamericano, la cual comprende también, además de la capital, las ciudades de Chicago, Tampa y Saratoga Springs.

La primera función tendrá lugar el 18 de mayo en el Teatro Auditorium de Chicago, donde se ofrecerán tres representaciones de Don Quijote, protagonizadas sucesivamente por Viengsay Valdés y Patricio Revé; Sadaise Arencibia y Raúl Abreu; y Grettel Morejón y Dani Hernández.

Sadaise Arencibia y Raúl Abreu encabezarán el cartel en la función única de Giselle que se presentará el 23, en el Centro David A. Straz Jr. para las Artes Escénicas, en Tampa.

Las figuras mencionadas tendrán a su cargo los papeles principales en las funciones, acompañados por otros destacados artistas de la compañía, como Ernesto Díaz, Ginett Moncho, Rafael Quenedit, Claudia García, Félix Rodríguez, Ariel Martínez y Ely Regina.

La última etapa de la gira del Ballet Nacional de Cuba por Estados Unidos comprende tres representaciones de Giselle, del 6 al 8 de junio, en el Centro de Artes Escénicas de Saratoga Springs, en el Estado de Nueva York, un enorme espacio con capacidad para más de veinticinco mil espectadores.