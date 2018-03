Pelotero Maikel Cáceres quiere volver a jugar con Holguín (+ Fotos)

Hubo un momento en que su sueño era integrar el equipo Cuba y Víctor Mesa lo llevó en una escuadra alternativa a la cuadrangular, en 2014, por el centenario del béisbol en Colombia, efectuada en Cartagena de Indias, donde le fue muy bien al bate.

Pero hasta ahí, por ello el holguinero Máikel Cáceres sintió decepción y fue a probarse allende los mares. Hasta Pedro Luis Lazo llegó a asombrarse, cuando lo vio sobresalir en los Bravos de Margarita de la Liga Venezolana Profesional.

Partió de una isla a otra, aunque en la suya no era ningún desconocido, pues había participado en ocho Series Nacionales con los Cachorros de Holguín y en una oportunidad reforzando a los Tigres de Ciego de Ávila. En la Mayor de las Antillas, capturó los títulos de jits y dobles en la LIII contienda y estuvo en la LIV en el Juego de las Estrellas.

Durante seis campañas de nuestro país, promedió por encima de .300 de average y era un comodín en cualquier plantel, ya que podía desempeñarse en la antesala, el campocorto, la intermedia y los jardines. Lo suyo siguió en Venezuela, allí conectó .371, y en los nicaragüenses Indios del Bóer fue subcampeón de bateo en una temporada – jugó dos –, con .393. Para 2017, recaló en el Rimini Baseball, de la máxima categoría de la pelota italiana.

Cómo sucede más frecuentemente en los últimos tiempos en nuestro béisbol, Cáceres decidió reincorporarse a las Series Nacionales, proceso que requiere de la aprobación de la Comisión Nacional de las bolas y los strikes.

Por lo pronto, el muchacho, natural del municipio de Báguano, ya tiene la autorización de las autoridades deportivas de su provincia, quienes le facilitaron involucrarse en la Serie Provincial, paso inicial para hacer el grado a la preselección holguinera.

“Hay posibilidades reales de que vuelva a integrar el equipo Holguín. Toda vez que cumplí con el requisito de jugar la Serie Provincial. Todo dependía de mi rendimiento, para ganarme un puesto”, expresó.

Acerca de su futuro, manifestó: “Diría que es casi segura mi presencia en el preseleccionado, por mi disposición. Conversé con las autoridades de la Comisión Provincial e hice mi compromiso de incorporarme a la pelota holguinera para la campaña 58”.

Jugar en el exterior le demostró que “en esto hay que superarse cada día, para ser mejor. También me inculcó profesionalidad en lo que hago. La Liga Venezolana fue la que más me impresionó y exigió. Allí me probé, por primera vez, en un campeonato en el exterior y saqué experiencias, con vistas a enfrentarme a los circuitos de Nicaragua e Italia. En Venezuela, encontré peloteros que juegan en EE.UU., algunos de ellos en Grandes Ligas. Ese nivel fue el más alto que jugué”.

¿Holguín?

“Cada vez que venía de las ligas y visitaba Holguín la gente se interesaba por mis resultados. Pero ahora los holguineros están muy contentos con mi regreso, me dicen que yo puedo aportar mucho al equipo. Siempre seguí en Internet a los míos y me alegraba cuando lograban llegar a la segunda etapa de la Serie Nacional”.