Delcy Rodríguez: Venezuela quiere paz, por eso convocaremos elecciones presidenciales

La titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que las elecciones presidenciales que se realizarán en el primer cuatrimestre de este año, se encuentran en el tiempo constitucional.

Recordó que desde la convocatoria a comicios para elegir la instancia del poder originario, el pueblo venezolano ha ratificado su vocación democratica.

“Venezuela retomó los caminos de la independencia, jamás va a volver al modelo neocolonial que es lo que pretende la oposición venezolana”, sostuvo durante entrevista en el programa José Vicente Hoy.

Rodríguez indicó que el país está en este momento en la construcción de un camino propio que permita la defensa de la convivencia democrática, “donde podamos expresarnos sin ningún tipo de recurrencia a los caminos violentos” como ocurrió el año pasado cuando factores opositores desarrollaron durante cuatro meses un espiral de violencia y acciones terrioristas que dejaron saldo de 124 fallecidos y más de mil heridos.

“Los venezolanos no queremos la guerra, no queremos una guerra civil, no queremos una intervención militar, defendemos la paz y la tranquilidad en sus expresiones económicas, políticas, sociales, culturales, eso es lo que queremos los venezolanos, y estamos en ese proceso, por eso hemos convocado al evento de la elección presidencial”, argumentó.