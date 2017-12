Despaigne jugará con Granma y en la Serie de Caribe

Hace solo unas horas, la Federación Cubana de Béisbol dio a conocer la selección de los 10 mejores peloteros del país este 2017, encabezado por Alfredo Despaigne, quien disfruta por estos días de unas merecidas vacaciones en Hawai, estímulo otorgado a todos los jugadores del equipo Halcones del Softbank, campeones de la Liga Profesional Japonesa.

La magia de las redes sociales permitió ver al granmense conectado en su Facebook personal y tras una felicitación por la noticia, el más mediático de nuestros jugadores hoy accedió a un diálogo periodístico, en el que no faltó, como primera idea, “un reconocimiento a todos los que están en esa lista, pues son mis compañeros y amigos”.

Con su aprobación y a partir del interés de lo conversado, reproduzco íntegro la amena charla.



– Te reitero las felicitaciones, porque además saliste elegido el más destacado entre los deportes colectivos, según la encuesta Inder-UPEC

– Sí, lo leí también y espero compartirlo con otros grandes atletas que hay en esa selección a mi regreso

– ¿Cuándo regresas? El 23 de diciembre es la Gala de Premiación

– Ese mismo día llego, pero en la tarde. Me hubiera gustado estar, pero está un poco apretado el tiempo

– La Serie Nacional está terminando y Granma está en zona de clasificación

– Estoy de vacaciones, pero sigo los resultados de mi equipo, les mando aliento y estoy en comunicación con casi todos, incluido el profe Carlos, vamos a clasificar.

– Declaraste que solo jugarías con Granma en los play off, eso quiere decir que no serías refuerzo de otro equipo si ellos no entraran

– Solo con Granma y lo hago porque es mi provincia. Me paso mucho tiempo fuera de la familia como para jugar con otro uniforme, aunque sea solo un mes.

– Entiendo, pero si luego no gana el campeonato, irías a la Serie del Caribe con el equipo que resulte monarca

– Sí, a la Serie del Caribe iré, pero me parece que estás dudando que no sea Granma el que irá a Jalisco. Te digo algo, los preocupados son los otros equipos, nosotros somos los actuales campeones.

– Pero de cualquier manera te tendremos en la Serie del Caribe

– Sí, claro

– No quiero robarte mucho tiempo de tus vacaciones, pero esta designación de pelotero del año en Cuba qué valor tiene para ti en medio de tantos premios ganados este año y en tu carrera deportiva

– Lo agradezco y no comparo ningún premio con otro. Todos valen y llenan mi colección. Ya soy campeón en dos de los países que mejor y más béisbol de juega en el mundo, Cuba y Japón. No recuerdo que se hubieran elegido ante, pero igual, me complace, me hace feliz

– Muchos se preguntan si renovarás tu contrato en Japón después de los Juegos Olímpicos de Tokío 2020

-De momento no pienso en eso. Estaré allí hasta ese año y luego tomaré una decisión con mi carrera. Depende de muchas cosas y te mentiría ahora si te digo lo que voy a hacer.

– Gracias, por esta exclusiva, armaré una nota con esto

– Puedes ponerlo todo, luego me mandas el link, ja, ja, ja

– Ok, lo publicaré todo

Alfredo Despaigne conectó esta temporada en la Liga Profesional Japonesa 35 jonrones y remolcó 103 carreras, con lo cual contribuyó al octavo triunfo de su conjunto en el certamen nipón.

Más destacados del béisbol (2017)

Mejor atleta: Alfredo Despaigne Rodríguez

Mejor equipo: Granma

Mejor técnico: Carlos Manuel Martí Santos

Mejor árbitro: Jorge Niebla Rodríguez

Mejor atleta juvenil: César Prieto Hechevarría

Novato del año: Yorbert Sánchez Zayas

Los 10 atletas más destacados del 2017

1- Yurisbel Gracial García (MTZ)

2- Lázaro Blanco Matos (GRA)

3- Liván Moinelo Pita (PRI)

4- Roel Santos Martínez (GRA)

5- Yordan Manduley Escalona (HOL)

6- Alexander Ayala García (CMG)

7- Miguel Lahera Betancourt (ART)

8- Carlos Benítez Pérez (GRA)

9- Frank Camilo Morejón Reyes (HAB)

10- Yordanis Samón Matamoros (HAB)