Llegarán cruceros Royal Caribbean a dos nuevos destinos en Cuba

El anuncio de Royal Caribbean International sobre la apertura de nuevos destinos e itinerarios en Cuba para 2018 ratifica el interés que la isla continúa despertando en las compañías estadounidenses de cruceros.

La empresa con sede en Florida informó que duplicará sus oportunidades de visitas con dos barcos que navegarán hacia la nación insular, el Majesty of the Seas y el Empress of the Seas, y la adición de paradas en Santiago de Cuba y Cienfuegos.

A través de un comunicado, la línea señaló que los viajes adicionales y la amplitud de experiencias en los nuevos puertos de la costa sur “brindan a los buscadores de aventuras más formas de sumergirse en la cultura y la historia de la vibrante isla”.

De acuerdo con el texto difundido en su portal digital, las ciudades históricas de La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba estarán entre propuestas de cuatro a ocho noches a bordo del Empress of the Seas, las cuales comenzaron a comercializarse a partir de este jueves.

Con salidas desde Miami durante todo el año, los paquetes del mencionado crucero incluyen itinerarios de siete noches con paradas en Cienfuegos, La Habana y Nassau, Bahamas; y de cinco noches con visitas a Cayo Hueso, Florida, y a la capital cubana.

La línea también propone un recorrido de ocho noches por Cienfuegos, Santiago de Cuba, Gran Caimán y Labadee, Haití.

A su vez, el Majesty of the Seas continuará con las ofertas de cuatro y cinco noches a La Habana, las cuales comprenden estadías diurnas y nocturnas, con salidas desde Tampa de abril a octubre, y desde Fort Lauderdale de noviembre de 2018 a marzo de 2019.

“Todos los viajes a Cuba ofrecerán excursiones en tierra diseñadas para que los huéspedes experimenten el destino y cumplan con el requisito de actividades de intercambio educativo persona a persona según lo establecido en las reglamentaciones de Estados Unidos”, precisó la empresa.

El presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, resaltó que la mayor de las Antillas es una parte muy importante de la cultura caribeña.

“No podemos esperar para visitar Santiago de Cuba y Cienfuegos el próximo año, mostrando aún más de la belleza escénica, la rica historia y la arquitectura distintiva del país”, agregó.

Su firma fue una de 12 las participantes en el encuentro de dos días que la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros celebró esta semana en La Habana.

Durante esa cita, los líderes de la industria resaltaron las bondades de Cuba para el desarrollo de esta modalidad recreativa y calificaron de fantástica la experiencia de traer pasajeros hasta a la isla caribeña.

Además de Royal Caribbean, asistieron compañías como American Cruise Line, Virgin Voyager, Carnival Corporation and Pic, Holland American Line y Norwegian Cruises Linea Holgings.

(Con información de Prensa Latina)