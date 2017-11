Increíble: Estos son los sitios web con los que Donald Trump recomienda informarse

Para muchos ya no es novedad la cruzada que el Presidente Donald Trump lleva contra lo que el ha denominado las Fake News, las noticias falsas que los medios como CNN, The New York Times o el Washington Post supuestamente publican con afán de ir en contra de su intachable gobierno.

¿Pero dónde están las noticias verdaderas entonces? ¿A qué sitios recomienda visitar Trump para obtener los datos que realmente cuenten lo que efectivamente está pasando? El más conocido de todos es Fox News, la cadena de noticias republicana que ha reportado la ciudad de Birminham en Inglaterra está tan llena de musulmanes que los católicos temen caminar por las calles.

Pero también Trump le ha dado espacio a medios alternativos, que según el, vale la pena seguir y en los que, intuimos, también se informa a través de ellos. Uno de ellos es el ya infame Infowars, página que entre otras locuras, ha reportado que Hitler sigue vivo a través de sus cada vez más hilarantes videopodcasts. Y otra página que se suma al salón de la fama de medios certificados por Donald Trump es MAGAPill.com, un sitio al cual el Presidente de EE.UU. dedicó el siguiente tweet:

“Vaya, ni siquiera me había dado cuenta que habíamos hecho tanto. Desearía que los medios de Fake News lo reportaran. Gracias” Dice el tweet sacado de puño y letra del mandatario. Y esto es, en gran parte porque MAGAPill, es un sitio cuya principal función es recopilar noticias sobre todas las obras que ha hecho Trump en su gobierno. De hecho, el MAGA de su nombre significa Make America Great Again, el slogan utilizado por Trump en su campaña.

Y si esa fuera toda la historia, sí, estaría bien. Sólo sería un simple sitio de fanáticos de Trump. Pero es mucho más que eso, ya que a través de su cuenta de Twitter, la gente de MAGAPill muestra su verdadero rostro, y como era de esperarse, no es nada bonito.

Acá, por ejemplo, comparte un gráfico que muestra el verdadero orden mundial, señalando incluso que la iglesia católica está dominada por gente que domina la magia negra, y que tanto la comida como la medicina son instrumentos de control que no nos dejan salir de la Matrix.

Acá, acusan a Lady Gaga de ser una spirit cooker, parte de una suerte de secta cabalística y satánica, de la que también sería parte Hillary Clinton.

El sitio, además, apoya la teoría conspirativa que dice que la masacre de Las Vegas no fue hecha por un ex militar sino que por un grupo de personas que busca eliminar las armas en todo Estados Unidos.

Y por último, este tweet donde se muestra a Trump como el hombre más sexy del mundo.

(Con información de Mouse)