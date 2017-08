Trump crea su propio noticiero para encarar las “mentiras” en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso en su lucha contra “los medios que difunden noticias falsas”, y creó su propio noticiero, que transmite desde la Trump Tower de Nueva York a través de su cuenta de perfil de Facebook.

El proyecto para difundir “Real News” (noticias verdaderas) es financiado por su campaña para la reelección de 2020, y está siendo administrado por su nuera Lara Trump, esposa de Eric Trump, que además es la conductora del telediario en la web.

“Estas son las noticias reales” es el eslogan de una serie de boletines semanales que el domingo pasado emitió su segundo capítulo en la página personal de Facebook del mandatario.

Desde que asumió la presidencia, el 20 de enero pasado, Trump acusó a los medios de comunicación tradicionales (CNN, The New York Times, The Washington Post) de dar “noticias falsas”, y buscó rellenar ese espacio mediante tuits diarios, para llegar de esa manera directamente a su base electoral.

“Apuesto a que no se han enterado de todo lo que consiguió el presidente esta semana, porque hay demasiadas noticias falsas ahí fuera”, dijo Lara Trump en el primer video de la serie, difundido el pasado 30 de julio.

La nueva serie de “noticias reales” consiste en videos de poco más de un minuto.

En la última entrega vía Facebook, la esposa de Eric Trump, el tercer hijo del mandatario, citó los buenos datos económicos del país, los contactos del presidente con veteranos de guerra y su decisión de donar su salario del segundo trimestre al Departamento de Educación.

“Este es un presidente que está poniendo a Estados Unidos por delante de sí mismo. Estoy tan orgullosa de eso”, afirmó Lara.

En la segunda entrega de la serie, difundida este domingo, una excomentarista de la cadena de televisión CNN, Kayleigh McEnany, le tomó el relevo a la nuera del mandatario.

“El presidente Trump claramente ha devuelto la economía a la dirección adecuada”, dijo McEnany, quien atribuyó directamente a las políticas del mandatario los buenos datos de creación de empleo y confianza de los consumidores en julio.

En varias ocasiones, el mandatario defendió el uso de las redes sociales para expresar sus opiniones, al considerar que es “la única forma de sacar a la luz la verdad”.

“Solamente los falsos medios de comunicación y los enemigos de Trump quieren que deje de usar las redes sociales. Son la única manera para sacar a la luz la verdad”, comentó en su cuenta de Twitter.

(Con información de ANSA)