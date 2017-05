Donald Trump despide de manera abrupta al director del FBI

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió de manera abrupta al director del FBI (Buró Federal de Investigaciones) James Comey. En una carta dirigida a Comey, Trump dijo que el despido era necesario para restaurar “la confianza del público” en el FBI.

En los últimos meses, Comey ha estado bajo intenso escrutinio por su papel en una investigación sobre el manejo que dio la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton a su correo electrónico cuando era secretaria de Estado. El funcionario envió un par de cartas sobre el asunto al Congreso en los últimos días de la campaña electoral del año pasado.

Trump no mencionó el papel de Comey en la pesquisa sobre Clinton, la cual según ella ayudó a impulsar a Trump a la Casa Blanca.

Pero al anunciar el despido, la presidencia difundió un memorando mordaz, escrito por el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein, en el que critica la forma en que James Comey manejó la investigación sobre Clinton, incluida la decisión del director de sostener una conferencia de prensa para anunciar sus hallazgos y difundir “información despectiva” sobre la excandidata.

El despido de un director del FBI es algo extremadamente raro. Los demócratas criticaron la medida, comparándola con la decisión de Richard Nixon de despedir al fiscal especial independiente que supervisaba la investigación del caso Watergate.

“Esto es nixoniano”, tuiteó el senador demócrata Bob Casey. “Indignante”, dijo por su parte Ron Wydenm, otro senador demócrata, quien exhortó a que Comey sea convocado de inmediato a testificar ante el Congreso sobre el estatus de la investigación en torno al asunto de Trump y una supuesta influencia de Rusia en las elecciones presidenciales.

El presidente calificó esa investigación del FBI, así como otras pesquisas del Congreso sobre el mismo tema, como una “farsa”, y ha negado que su campaña haya tenido algo que ver con Rusia. En su carta a Comey afirmó que el director del FBI le había informado “en tres ocasiones distintas que no estoy bajo investigación”.

El senador Benie Sanders señalo que “el despido de Comey incita serias cuestiones sobre qué tipo de administración se esconde detrás, ¿por qué el presidente Trump despide a la persona que investiga la posible conexión entre su campaña y el gobierno de Rusia?”

La Casa Blanca dijo que la búsqueda de un nuevo director comenzaría de inmediato. El anuncio del despido se hizo poco después que el FBI corrigió una frase en el testimonio que Comey rindió bajo juramento en el Capitolio la semana pasada. El funcionario de 56 años les dijo a los legisladores que Huma Abedin, asesora de Hillary Clinton, había enviado “cientos y miles” de correos electrónicos a la computadora portátil del esposo de Abedin, incluidos algunos con información secreta.

El FBI le envió el martes una carta de dos páginas a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado en la que dijo que sólo “un pequeño número” de los miles de correos electrónicos hallados en esa computadora habían sido enviados desde otra parte, mientras que la mayoría simplemente fueron respaldados desde dispositivos electrónicos. La mayoría de las cadenas de emails con información secreta que estaban allí no llegaron desde otro correo, señaló el FBI.

Trump toma la decisión al estrecharse el cerco del FBI sobre la Casa Blanca. La carta que Trump remitió a Comey para comunicarle su resolución tampoco contribuye a despejar sospechas: “Aunque gratamente aprecio que me informara, en tres diferentes ocasiones, de que yo no estoy bajo investigación, coincido con el Departamento de Justicia de que no está capacitado para liderar la Agencia (…) es esencial encontrar un nuevo liderazgo que restaure la confianza pública en una fuerza de seguridad que tiene una misión vital”.

Algunos legisladores recibieron con beneplácito la noticia del despido. “Dadas las recientes controversias que giran en torno al director, creo que un nuevo inicio le servirá bien al FBI y a la nación”, dijo el republicano Lindsay Graham, presidente de una subcomisión del Senado que investiga la interferencia rusa en la campaña.

(Con información de AP)