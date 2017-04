Lista provincia de Holguín para acoger las Romerías de Mayo

Desde hace días cerca de 200 jóvenes de 28 países han llegado a la provincia de Holguín para participar de ese suceso que es preciso vivir para saber exactamente de qué se trata. La 24 edición de las Romerías de Mayo, convocadas por la AHS y la Dirección Provincial de Cultura, tendrán lugar del 2 hasta al 8 de ese mes y con ello el tope nacional de jóvenes artistas será un hecho.

Dedicadas en esta ocasión al Comandante en Jefe Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara y a los jóvenes rebeldes del mundo, la cita, dentro de la que confluyen simultáneamente otros 15 eventos, será ocasión propicia para denunciar el ilegal bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y sus daños en el área de la cultura. La tribuna para tales declaraciones será la mítica Fiesta de los Abrazos —4 de mayo, a las 5 de la tarde— donde un gigantesco «apretón» protagonizado por jóvenes estudiantes universitarios cubanos y extranjeros, junto al pueblo holguinero, dará paso a las proclamas para manifestar enérgicamente y desde el arte el descrédito de la arbitraria política.

Trovadores como Raúl Paz, Polito Ibáñez, Tony Ávila, Gerardo Alfonso y Eduardo Sosa, entre otros, pondrán música a los días que ya se esperan en la ciudad de los parques, los que a su vez permanecerán reanimados con teatro callejero y danza, por solo citar algunas de las propuestas.

Tendrá espacio reservado el evento Premio Memoria Nuestra, que vertebra teóricamente las Romerías, el cual recibirá a investigadores de todo el país, y la visita especial de Aleida Guevara, hija del Che. Otras acciones se sucederán, tales como la conmemoración del Día de la Santa Cruz, tradicional ceremonia de más de 150 años; las Romerías de Mayo, espacio reservado para la música alternativa y el encuentro de blogueros, que dedica un intervalo a la batalla cultural y a la defensa de los símbolos patrios.

Oportuno resulta destacar que la celebración acoge en esta ocasión al Festival de Rock latinoamericano Patria grande, de modo que se esperan bandas de cinco países, mientras que para el encuentro de literatura Isla en Versos han confirmado su presencia 57 poetas de diferentes partes del orbe.

La Fiesta —que coincide en esta oportunidad con la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCUBA)— dedica uno de sus días a Canadá, el país que más participantes trae y llega con las voces de la cantautora Frances d’ Amour y la banda Los Respectables.

La certeza de que no hay hoy sin ayer es algo muy tenido en cuenta por las Romerías, prima­verales no solo por mayo, sino también por la edad de sus protagonistas. A juzgar por lo que tiene listo, este encuentro de jóvenes artistas, no renuncia al sueño de convertirse en un gran fes­tival internacional. Mientras tanto, piensa en grande y desde estos días trabaja por su mañana.

(Con información de Granma)