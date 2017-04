Delcy Rodríguez: Retiro de OEA no agrava economía venezolana

La ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, aseguró que la situación económica en Venezuela no se agravará por el retiro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante una rueda de prensa en la Casa Amarilla, en Caracas, la ministra aclaró que dicha situación no puede influir en los indicadores económicos, los cuales, a su juicio, no reflejan la realidad existente en el país.

“Es muy subjetivo, no creo que pueda ser peor que el bloqueo financiero que ya existe sobre nuestra Patria, aupado por los factores opositores en Venezuela que van por el mundo diciendo que no den financiamiento a nuestro país (…) es indistinto la decisión que tome el jefe de Estado porque esos indicadores económicos no reflejan la realidad de nuestro país ni las potencias económicas sino que reflejan la subjetividad de los poderes fácticos financieros y mediáticos”, cuestionó.

Fortalecimiento de la CELAC

En relación a la próxima reunión de los cancilleres de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a realizarse el próximo 2 de mayo en El Salvador, la ministra aseguró que participarán gran cantidad de países.

De igual manera, aseguró que con la salida de Venezuela de la OEA se fortalecerá la Celac, ya que es el “origen de nuestro proyecto histórico”.

“Va a haber una importante presencia de países en esta reunión, muchos países amigos nos han llamado para felicitar a Venezuela por la decisión histórica de retirarse de la OEA, están conscientes del bullying diplomático y mediático que se ha venido ejerciendo sobre nuestro país en esta organización, así que la Celac sin dudad alguna lo fortalecemos porque es el origen de nuestro proyecto histórico, estamos yendo a nuestras raíces”, expresó.

La situación de Venezuela ante Mercosur es distinta

La ministra aclaró que la situación de Venezuela ante la OEA y el Mercosur es distinta, a pesar de que ambos organismos violentan la institucionalidad y agreden a la Patria de Bolívar.

Recordó que la decisión adoptada de retirarse de la OEA ya había sido analizada en múltiples ocasiones por el comandante Hugo Chávez.

“Es una decisión coherente con la doctrina bolivariana, coherente con los principios que inspiran nuestra diplomacia, es distinta la permanencia en Mercosur con el de la OEA, aunque el formato pase por violaciones a la ley, violaciones a la institucionalidad, aunque el formato de estos gobiernos intolerantes pase por pretender atacar a Venezuela”, indicó.

Recordó que Venezuela no está suspendida de Mercosur sino que ha sido atacada por ciertos Estados que pretenden atentar contra su permanencia en el organismo, motivo por el cual ya se agotó el proceso de negociaciones directas y se dio inicio al arbitraje a través del Tratado de Olivos.

“Consideramos que hay un fraude cometido por la triple alianza que pretende suspender a Venezuela, en términos de derechos, Venezuela es Estado parte del Mercosur”, aseveró.

Por último, recordó que lo “histórico y lo coyuntural” fue decisivo para que Venezuela se retirara de la OEA.

(Tomado de Correo del Orinoco)