Marcha de los impuestos exige a Trump la divulgación de sus declaraciones fiscales

Miles de personas se movilizarán en unas 170 ciudades estadounidenses para participar en la bautizada como Tax March (Marcha de los Impuestos), que exigirá al presidente Donald Trump la divulgación de sus declaraciones fiscales.

Durante la campaña, Trump prometió que liberaría su información de impuestos ‘más adelante’, recuerda la convocatoria a la movilización publicada en la red social Facebook.

El texto agrega que pocos días después de la llegada del mandatario al poder, su asesora Kellyanne Conway dijo que no iban a difundir esos datos porque al pueblo estadounidense no le importaba.

Según el llamamiento, ‘estamos aquí para decir que nos preocupamos por la transparencia del Gobierno, los conflictos de intereses y un sistema tributario que es injusto.’

La actividad principal de la jornada será una marcha en esta capital que comenzará al mediodía en las áreas próximas al Capitolio y concluirá cuatro horas después en el Monumento a Lincoln.

Casi 10 mil personas anunciaron en Facebook que asistirán al evento, mientras más de 40 mil dijeron estar interesadas en tomar parte en la iniciativa.

En el caso de Nueva York, el contralor de la ciudad, Scott Stringer, junto a representantes de las organizaciones Common Cause NY, Strong Economy for All, NY Communities for Change, Working Families Party, Resist Here y Vocal NY, instaron a participar activamente en la marcha.

Los manifestantes partirán a las 13:00 hora local del Bryant Park y terminarán frente al hotel Trump International en el Central Park West.

Susan Lerner, directora ejecutiva de Common Cause NY afirmó que Trump es el primer presidente electo desde de Richard Nixon que se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos.

‘Como es innegable que tiene intereses financieros en todo el mundo, los ciudadanos merecen saber si está actuando en nombre del interés público o de su imperio comercial, aseveró Lerner.

Según la activista, en el estado actual de cosas, que no haya un Gobierno abierto constituye una falta de ética y una amenaza a la seguridad nacional.

En total, se prevén movilizaciones en 45 de los 50 estados norteamericanos, y también habrá actos en ciudades de otras naciones como Stuttgart (Alemania), Tokio (Japón), Londres (Reino Unido), y Auckland y Dunedin (Nueva Zelanda).

A través de un vídeo difundido por la organización MoveOn, la senadora demócrata Elizabeth Warren indicó ayer que las personas saldrán a las calles para demandar que Washington deje de trabajar para los lobistas y los billonarios y comience a hacerlo para el pueblo.

Una encuesta de la cadena ABC y el diario The Washington Post, arrojó que casi tres de cada cuatro estadounidenses (74 por ciento) están de acuerdo en que el mandatario debería publicar sus declaraciones de impuestos, incluida una mayoría de republicanos (53 por ciento).

(Con información de Prensa Latina)