Donald Trump ratifica construcción de muro en frontera con México: “No estoy bromeando”

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aseguró este miércoles que el muro que se construirá en la frontera con México está siendo diseñado “en estos momentos”.

“La gente dice que Trump solo estaba bromeando sobre el muro, pero no estoy bromeando”, afirmó el mandatario durante una conferencia organizada por la Asociación de Jefes de Ciudades Principales de ese país (MCCA, por sus siglas en inglés).

Durante su intervención, Trump se centró en cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza, así como en aspectos legales relacionados con su reciente decreto antimusulmán.

En cuanto al muro fronterizo con México, Trump resaltó que será un “gran muro y una gran ayuda”.

El presidente estadounidense Donald Trump aprobó el pasado 25 de enero un decreto que habilita la construcción de un muro fronterizo entre EE.UU. y México. Asimismo, garantizó un “rembolso del 100 por ciento” por parte de México.

Por su parte, su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto ha reiterado en varias ocaciones que su país no participará en la construcción de ese muro. “México no crea muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, recalcó.

