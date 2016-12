Israel pone el grito en el cielo por condena en ONU a política de asentamientos

El gobierno de Benjamin Netanyahu puso el grito en el cielo por la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena la política israelí de asentamientos. En una reunión a última hora de la tarde del domingo en Jerusalén, de la que no trascendió información ni su duración, el primer ministro israelí trasladó al embajador estadounidense en Tel Aviv, Dan Shapiro, una queja oficial por la abstención el viernes de Estados Unidos en la votación de la ONU, y le reiteró su malestar con el texto de la resolución, que considera ilegales los asentamientos judíos en el territorio ocupado de Cisjordania y Jerusalén Este.

El dictamen, que obtuvo 14 votos a favor, ninguno en contra y fue aprobado por la abstención de Washington, exige el cese inmediato y completo de las colonias judías en el territorio ocupado e insiste en que la solución al conflicto de Medio Oriente pasa por la creación de un Estado palestino que conviva junto a Israel.

La resolución del Consejo puso fin así a décadas de apoyo incondicional de Washington a Israel, su aliado en el Consejo de Seguridad, y de vetos reiterados en cualquier cuestión relacionada con el conflicto palestino-israelí, algo que no hacía desde la década de 1980. Los palestinos, que saludaron la resolución del Consejo de Seguridad, quieren fundar un Estado independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén Este.

En ese contexto, Netanyahu criticó al gobierno deBarack Obama, con quien chocó varias veces a lo largo de los últimos años, por las colonias que Israel mantiene en Cisjordania y Jerusalén Este desde que capturó esos territorios, en 1967. Ayer por la mañana, en la reunión del Consejo de Ministros, el primer ministro israelí acusó a Obama y al secretario de Estado, John Kerry, de haber maquinado la resolución. “De la información que tenemos, no nos cabe duda de que la Administración Obama estuvo detrás de su gestación, la apoyó, coordinó su redacción y exigió su aprobación”, afirmó. Horas antes el ministro de Medio Ambiente, Zeev Elkin, reveló que había constatado con las autoridades de Ucrania, miembro del Consejo, que Washington les exigió el voto a favor, cuando Kiev se inclinaba por la abstención.

Inmediatamente después de la reunión con el embajador estadounidense, Netanyahu acudió al Muro de los Lamentos, lugar más sagrado del judaísmo ubicado en la parte ocupada de Jerusalén, para encender, junto con todos sus ministros, la segunda vela de la fiesta judía de Janucá. “No tenía previsto venir aquí esta noche, pero a raíz de la resolución de la ONU, pensé que no había mejor lugar para encender las velas que el Muro de los Lamentos”, afirmó el primer ministro. Y declaró: “El Muro de los Lamentos no es territorio ocupado. El barrio judío de la ciudad vieja no está ocupado. Los otros lugares no están ocupados. Por tanto, no aceptamos, no podemos aceptar, esta resolución”.

Asimismo, el primer ministro israelí anunció que había ordenado a la Cancillería revisar las relaciones con la ONU e interrumpir la financiación a cinco de sus organismos, luego de que el Consejo de Seguridad condenara las colonias israelíes en Palestina. “He ordenado al Ministerio un estudio en el plazo de 30 días de nuestras relaciones con la ONU, tanto lo que tiene que ver con nuestra financiación de sus organismos como la presencia de representantes en Israel”, dijo Netanyahu en un acto público con motivo de la fiesta judía de Janucá.

El premier agregó que los organismos a los que se interrumpirá la financiación son “particularmente hostiles con Israel”.

El malestar no se detuvo en el gobierno de Obama. Israel convocó a los embajadores de los países del Consejo de Seguridad de la ONU para objetarles su apoyo a la resolución que el viernes declaró ilegales las colonias judías, mientras la derecha nacionalista exigió anexionar partes del territorio palestino ocupado de Cisjordania. Uno tras otro, los representantes de China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, España (que preside el Consejo este mes), Egipto, Japón, Ucrania, Uruguay y Angola visitaron a sus interlocutores en el Ministerio de Exteriores en Jerusalén para una “reunión de clarificación”, aseguraron fuentes diplomáticas, y explicaron que debido a que ayer fue Navidad –el diario Haaretz comparó la situación con “convocar a un diplomático israelí en Yom Kipur”, día más sagrado del judaísmo– algunos de los embajadores no se encontraban en el país, por lo que acudieron sus segundos o encargados de negocios.

