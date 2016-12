Avión ruso se estrella en el Mar Negro, fallecen 92 personas

Un avión militar ruso que transportaba a 92 personas, entre ellas miembros del Coro del Ejército Rojo, se estrelló el domingo en el Mar Negro en ruta a Siria y murieron todos quienes iban a bordo, informaron autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que una de sus aeronaves TU-154 había desaparecido de los radares a las 05.25 hora local(0225 GMT), dos minutos tras despegar desde Sochi, en el sur de Rusia, donde había parado para cargar combustible desde Moscú, en su viaje a Siria.

El general mayor Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, dijo a medios que no hubo sobrevivientes.

“Se estableció el área del siniestro. No se encontraron sobrevivientes”, indicó. Una fuente no identificada de la cartera indicó a agencias rusas de prensa que no se habían encontrado balsas salvavidas, y otra fuente dijo a Interfax que el avión no envió una señal de SOS.

El avión, un Tupolev construido en 1983, llevaba a 84 pasajeros y ocho tripulantes. Al menos 60 eran miembros del reconocido coro militar y grupo de baile Alexandrov Ensemble, que iba a la base aérea rusa Hmeymim en Siria para actuar ante las tropas en vísperas del Año Nuevo. También había nueve periodistas rusos entre los pasajeros, detallaron agencias.

Konashenkov dijo que ya se habían encontrado fragmentos del avión a una profundidad de 70 metros en el Mar Negro y a una distancia de 1,5 kilómetros frente a la costa cerca de Sochi.

“Se mantiene la operación de búsqueda”, afirmó Konashenkov. “Cuatro barcos, cuatro helicópteros y un avión y un drone están trabajando en el área”, informó el portavoz, agregando que una comisión militar había volado a Sochi para analizar lo ocurrido.

Además, seis navíos de la flota rusa en el Mar Negro iban camino al sitio de desastre y más de 100 buzos estaban desplegados en la zona junto con un mini submarino.

Konashenkov informó la recuperación de cuatro cuerpos del mar. Agencias rusas de prensa hablaron de una cifra más alta.

RIA, citando a una fuente de seguridad anónima, dijo que datos preliminares indicaban que el avión se estrelló por fallas técnicas o un error del piloto. Otra fuente dijo a medios rusos que se había descartado la posibilidad de una acción militar. Las condiciones del tiempo eran óptimas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el domingo a medios que era muy pronto para saber qué causó el accidente del avión y que a Putin se le estaba informando de los últimos acontecimientos.

El Ministerio de Defensa ruso suele llevar en aviones a músicos a Siria para celebrar conciertos para el personal militar. La base aérea a la que se dirigían, Hmeymim, está en la provincia de Latakia, desde donde despegan los aviones rusos que hacen ataques contra los terroristas.

El 19 de diciembre, otra aeronave del Ministerio de Defensa ruso se estrelló en Siberia con 39 personas a bordo cuando intentaba hacer un aterrizaje de emergencia cerca de una base militar de la era soviética. Nadie murió en el incidente, aunque 32 personas fueron llevadas al hospital.

(Con información de Reuters)