Descargue el libro: País de fabulaciones

Desde octubre del 2016 he tenido el privilegio de conocer, de primera mano, la

obra de los narradores que, en este milenio ya avanzado en su segunda década,

siguen apostando por convertir a Cuba en un país fabulante.

Son ellos los protagonistas de un paisaje que cambia, de una geografía literaria que, si bien trasciende el punto cardinal donde se encuentra nuestra isla, mantiene de igual manera un centro fijado en esas búsquedas universales (metafóricas, espirituales, de estructura) que, desde los comienzos de las primeras historias, han sido eje y materia(l) de la escritura.

Escritura que cambia, que no es inmóvil, que apuesta por indagaciones y vueltas de tuerca, que muchas veces no es cómoda.

Fabulaciones es el nombre de la columna literaria que, quizás por coincidencia y no azar, heredé en octubre del 2016.

Desde entonces he intentado mostrar en sus páginas digitales no solo la obra de las generaciones vivas de escritores, sino también su pensamiento… porque, aunque muchas veces lo olvidemos, la escritura es, antes que todo, el eco, clarísimo, de aquellos motores que vibran en mente -y corazón, que es también músculo de la escritura- de los autores. Por cercanía geográfica, los cubanos han sido presencia mayoritaria en las páginas de Fabulaciones, con la ocasional colaboración de otros de Italia, España y Chile.

Queda como mi deuda personal extender el diapasón territorial de la columna. Eso sí, en dos años han coexistido jóvenes creadores inéditos con otros multipremiados, los primeros cuentos de poetas junto a la poetización narrativa de algunos conocidos escritores.

En las páginas de esta compilación se reúnen (y no es azar) narradores

consagrados (perdón por el lugar común de la etiqueta) junto al joven impulso de algunos más o menos nobeles. Con independencia del camino recorrido y los géneros elegidos para dar forma a un discurso literario, todos mantienen una búsqueda común: encontrar la vía para dar forma a las historias. Historias incómodas. Con óxido. Con gritos. Que raspan. Ninguna de ellas se ha sentado a coger el sol y, si lo han hecho, ha sido hasta el punto de la ampolla, hasta el punto de la quemadura.

Mi ganancia personal ha sido amplia. Durante estos dos años he fabulado junto a cada autor, he intentado conocer las estructuras internas y externas de los relatos y, de alguna manera, he creído que la cultura de la crítica y el encuentro son aún posibles.

Los relatos recogidos en esta antología son, a mi entender, semillas literarias que

muestran la condición humana desnuda. Muchos autores han elegido escenarios

fantásticos, apocalípticos, en retorcimientos de la realidad. Otros se han aferrado

al recuento de la historia cercana. Algunos han apostado por mirar a los ojos del

día a día, y tomar la foto incómoda de la verdad que nos ha tocado experimentar.

En ellos conviven la vida y la muerte, la creación y la entropía, el descubrimiento y el olvido. Son cuentos que conforman un país de fabulaciones, un país que usted y yo, lector, merecemos habitar.

La invitación es para descorrer la neblina, el velo, la geografía superficial de los

relatos. Solo después, en el fondo de todo, se podrá hallar el centro del círculo

donde coinciden las historias de las historias. Esas que, dichas o no, son

realmente el diamante espiritual (pulido y en bruto) de la narrativa contemporánea.