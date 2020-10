En fotos: La semana en que Trump dio positivo al coronavirus

El presidente Trump reveló la madrugada del viernes que él y su esposa, Melania Trump, habían dado positivo por el coronavirus. No está claro cuándo o cómo Trump contrajo el virus. Pero durante la semana pasada, interactuó con decenas de miembros del personal, donantes y simpatizantes. Los fotógrafos de The New York Times capturaron algunas de esas reuniones.

(Tomado del New York Times)