Vale la pena… volver a escuchar: De mí para allá (+ Podcast)

Tenemos una alta capacidad para identificar lo mal… si no somos nosotros quienes lo hacemos mal. Lo mal hecho casi siempre, para no ser absoluto, ocurre “de mi para allá”. O somos muy perfectos, o algo no estamos haciendo bien. En cualquier caso, ¿cómo cambiar algo que está mal hecho, si no depende de mí? Para que las cosas cambien hay que percibirse como parte del problema, y decidirse a cambiar para ser parte de su solución.

