Tokio 2020: Una mirada a los Juegos Paralímpicos

La japonesa Chiaki Takada es una atleta paralímpica de 36 años. En los Juegos de Tokio, su segunda paralimpiada, representará a su país en los 100 metros planos y salto de longitud, este último un evento en el que terminó cuarta en el mundial de Doha 2019.

A pesar de sus problemas de visión (T11), todos los días corre desde su casa al estadio nacional. El entorno urbano, diseñado para los deportistas discapacitados, se lo permite.

Durante el trayecto, piensa en una medalla y en que los Juegos sean una oportunidad para romper barreras entre los discapacitados y los que no lo son. Ya se siente ganadora. Avanza feliz.

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 serán diferentes a como se habían previsto. Les cambiará el color la ausencia de público y el contexto creado por la COVID-19; no obstante, la moderna capital continúa sus preparativos. Lograr una cita inclusiva, que sea “para todos”, motiva a sus organizadores.

Para Japón, la diversidad y la inclusión son fundamentales en el éxito de los Juegos. Tokio, una de las ciudades más avanzadas en el diseño universal, apuesta por el acceso sin barreras en las principales estaciones de tren, terminales de autobuses y aeropuertos.

Además, existen páginas con información sobre instalaciones para discapacitados. Las principales búsquedas han sido las relativas a la ubicación de los baños, restaurantes y ascensores.

Las autoridades niponas afirman que las readecuaciones constructivas no son solo por los discapacitados, sino para las madres con carritos de bebé, los ancianos... Teniendo en cuenta que Tokio es una ciudad envejecida, se arraigan las nociones de diseño universal y accesibilidad, en busca de una actitud positiva de la sociedad hacia los discapacitados.

Ejemplo de ello son los esfuerzos realizados para concienciar a los niños sobre la discapacidad, a través de programas de divulgación. Es una forma de mostrar a todos que los únicos límites, en la vida, son los que nos fijamos.

Los Paralímpicos de Tokio representan mucho más que unos juegos múltiples. Su esencia está en el legado y el desarrollo sostenible, por lo que los beneficios tendrán que ser para las generaciones actuales y futuras.

El 7 de septiembre de 2013, la 125ª Asamblea General del Comité Olímpico Internacional (COI) designó a Tokio como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. De esa fecha a la actualidad, se ha trabajado en todos los detalles, desde infraestructura hasta el confort en las habitaciones destinadas a los deportistas.

Los organizadores de Tokio 2020 han tenido que enfrentar la COVID-19 y, con ello, problemas derivados del aplazamiento, incluidos el aumento de los costos y las nuevas medidas de seguridad para atletas y sedes.

No obstante, están confirmadas el 80% de las instalaciones que se necesitan para organizar un evento exitoso. En el plan original había 43 sedes, entre ellas ocho construidas especialmente para la cita multideportiva.

La mayoría de los recintos destinados a los Paralímpicos siguen aportando seguridad. Se contará con 21 sedes de competición repartidas en dos zonas de la ciudad: la de Heritage (7), que acoge algunas instalaciones usadas en los Olímpicos de 1964, y la de la Bahía (11), con un diseño urbano más vanguardista.

Fuera de esas dos áreas se disputarán el tiro (en el Campo de Tiro de Asaka), y el ciclismo en carretera (Circuito Internacional de Fuji) y el de pista (Velódromo de Izu).

Las ceremonias de inauguración y clausura, previstas los días 24 de agosto y 5 de septiembre, tendrán lugar en el Estadio Olímpico de Heritage.

El hospedaje será en el hotel de la Familia Paralímpica y el Centro Internacional de Prensa y Radiodifusión, ambos en la Bahía, así como en la Villa Paralímpica, ubicada estratégicamente en la intersección entre Heritage y Bahía.

La justa, que transcurrirá del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, debe reunir a unos 4 400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual o parálisis cerebral, llegados de 160 países.

Se disputarán 540 pruebas (272 masculinas, 228 femeninas y 40 mixtas) entre los 22 deportes que forman parte del programa paralímpico.

El lema de los Juegos, “Unidos por la emoción”, está perfectamente representado por su mascota, Someity.

Es un dibujo animado de color rosa, inspirado en un tipo de cerezo japonés, árbol muy representativo de la cultura nipona.

Adora estar rodeada de la naturaleza y se puede comunicar con las piedras y el viento. Someity tiene sensores táctiles, que se encuentran en cada lado de su cara, para enviar y recibir mensajes telepáticamente.

Su nombre mezcla el término nipón Someiyoshino (una variedad de flor) con la expresión inglesa so mighty (tan poderoso). Está capacitada para volar utilizando su capa con el estampado Ichimatsu y mover objetos sin tocarlos.

Esta criatura futurista, con estilo de superhéroe, ya tiene versiones en robots que pueden expresar sentimientos con los ojos, haciendo aparecer corazones o estrellas.

Someity tiene una personalidad tranquila, gracias a su gran fuerza interior. Su misión en los Juegos es transmitir energía y determinación a los deportistas paralímpicos.

