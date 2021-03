Vale la pena… volver a escuchar (+ Podcast)

Los compañeros y compañeras de Cubadebate, con su amabilidad usual y su compromiso, me han propuesto abrir un espacio semanal de podcast.

Precisamente comenzando el lunes 1 de marzo, un día después de cumplir los primeros treinta años de Vale la pena.

Por descontado está mi agradecimiento. Pero debo confesar que no soy muy adepto a las redes sociales, a los foros. Como he dicho en más de una oportunidad no tengo Facebook (el que existe con mi nombre es un robo de identidad, no soy yo, no es mío), tampoco tengo Instagram, si acaso un Twitter que abrí por equivocación y que raras veces utilizo.