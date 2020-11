El misterio de la bicicleta que desapareció de una obra de Banksy

Banksy es uno de los artistas más famosos y exitosos de la actualidad, nadie sabe quién es, cómo realiza sus obras sin ser detectado, por qué las hace siempre en espacios públicos o por qué las destruye cuando están a punto de ser vendidas por millones de dólares en subastas, y eso también lo ha convertido en uno de los artistas más robados de la actualidad.

Era de esperarse, sus obras están en espacios públicos y siempre hay “fanáticos” dispuestos a todo con tal de quedarse con un pedazo de su artista favorito (como el hombre que se robó un pedazo de mural de una pared y después intentó venderlo en un programa de televisión).

El mural que Banksy hizo en el metro de Londres hace unas semanas, por ejemplo, fue borrado por las autoridades sin saber que se trataba de una pieza del emblemático artista del graffiti, y ahora otro de sus murales tiene una pieza faltante, y el “robo” es tan misterioso como la misma identidad del artista.

El mural llamado “la niña del hula-hula” tenía una bicicleta sin una rueda encadenada al poste frente a la pared en el que fue colocado (era un truco visual, ya que la niña parecía estar jugando con la rueda que faltaba), pero ahora ya no está ahí. Este es el más reciente mural de Banksy, que comenzó a realizar murales en Bristol en la década de los 90, que apareció misteriosamente el 13 de octubre en una calle de Nottingham, Inglaterra, ubicado frente a un salón de belleza, y la obra quedó incompleta después de que, en algún punto del fin de semana, la bicicleta simplemente desapareció.

Tracy Jayne, una residente de la zona dijo que notó que la bicicleta ya no estaba cuando fue a visitar el mural el domingo por la mañana.

"La obra de arte registra una parte importante de la historia de Nottingham, las bicicletas Raleigh. Mi difunto esposo trabajó para Raleigh hasta que cerró en 2002. Murió a los 48 años en 2017. Es una lástima que alguien haya robado la bicicleta. Es una falta de respeto y me entristece mucho", dijo.

Esto no es raro para las obras de Banksy (que supuestamente fue capturado en foto por un turista) de hecho, es parte del canon y del mito, y el mismo artista acepta (o al menos no se queja) que cualquier acto vandálico o robo es parte del arte de cada obra, pero, para sus fanáticos, despertar para descubrir que un mural desapareció no es nada divertido. Esas obras fueron creadas en espacios públicos para que todos puedan verlas y un robo acaba con ese propósito.

Después de que Banksy anunció en Instagram que el mural era suyo, las autoridades decidieron colocar una cubierta de plástico transparente para evitar daños (porque la obra fue pintada con graffiti en dos ocasiones anteriores), pero no había mucho que hacer con la bicicleta, que estaba asegurada con un simple candado.

Nadie sabe qué pasó con ella, quién se la llevó o si se trata de una broma, un robo o un truco del artista, además de que la policía y el ayuntamiento de Nottingham revelaron que nadie les había reportado un robo.

El mural apareció de la noche a la mañana y la bicicleta desapareció de la misma forma, nadie recuerda haber visto nada o cuándo fue la última hora en la que alguien la vio, simplemente se sabe que, en la mañana del domingo (22 de noviembre), el mural de la niña del hula-hula ya no estaba completo.

Y esta no es la primera vez que sucede, la bicicleta sin duda fue más fácil de robar, pero, en el pasado, los ladrones incluso se han llevado trozos de las paredes o han usado químicos para transferir los murales de una pared a un lienzo fácil de transportar, pero eso casi siempre es seguido con una nueva obra de arte en algún lugar del mundo, creada en secreto.

¿Qué pensará Banksy, que aplaudió a los trabajadores de salud con un mural en honor a sus esfuerzos durante la pandemia, de todo esto? Es probable que no le moleste mucho y que ya esté pensando en la nueva obra de arte que va a crear sin que nadie lo descubra. Por ahora solo nos queda estar al pendiente de su cuenta de Instagram para conocer su siguiente trabajo.

(Tomado de GQ)

