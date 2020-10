Bloqueo prohíbe que el presidente Trump reciba medicamentos cubanos para tratamiento de la COVID-19

Hasta el día 2 de octubre de 2020 la pandemia provocada por la infección por SARS-CoV-2 ha causado según datos reportados, 34.975.593 enfermos en el mundo y 1.034.403 pacientes fallecidos [1]. Algunos medios han afirmado cifras superiores.

Las estrategias de prevención son las únicas que han demostrado eficacia en el enfrentamiento a la pandemia. No existe tratamiento médico de elección para la enfermedad y los resultados deben interpretarse con cautela dado los intereses de casas comerciales; al punto que en prestigiosas revistas científicas han aparecido notas de disculpas después de artículos publicados en los que no se utilizó rigurosa metodología en la investigación [2].

El día jueves 1 de octubre de 2020, el presidente Donald Trump fue diagnosticado con la COVID-19 y el viernes ingresó al Centro Médico Militar Walter Reed. Los principales medios de información del mundo han transmitido los partes médicos en tiempo real.

Así hemos conocido que el cuadro clínico se caracterizó por fiebre y dos episodios de disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Los médicos precisaron que el presidente fue tratado con Remdesivir junto a dexametasona (esteroide), después de experimentar la segunda caída en los niveles de oxígeno [3].

El mandatario también ha sido tratado con un cóctel de anticuerpos experimentales, y estimulantes de la inmunidad (vitamina D y Zinc). Sus médicos afirman que no ha experimentado efectos secundarios a los fármacos y que sus funciones hepáticas y renales son normales.

Remdesivir es un medicamento antiviral que se desarrolló inicialmente para la enfermedad por virus del Ébola, ha demostrado actividad in vitro frente al SARS-CoV-2; por lo que fue utilizado en ensayos clínicos. Los datos de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo (Estudio ACTT-1 del NIAID/ CO-US-540-5776) en pacientes hospitalizados con COVID-19, mostraron que los pacientes con enfermedad grave que recibieron Remdesivir tuvieron un tiempo más corto de recuperación que aquellos que recibieron placebo.

Sin embargo, no se observaron diferencias en la tasa de recuperación entre los pacientes que estaban recibiendo ventilación mecánica. En el mismo estudio anteriormente citado, no se observó un beneficio clínico en pacientes con enfermedad leve o moderada [4]. Los eventos adversos graves producidos por su uso, son alrededor de 21%.

En relación a la dexametasona, los primeros datos aportados por la Universidad de Oxford confirmaban que el medicamento, en dosis de 6 mg una vez al día durante diez días, reducía la mortalidad en un tercio de los pacientes que necesitaron ventilación artificial, sin embargo, no demostró beneficios entre aquellos pacientes que no requirieron asistencia respiratoria. Su uso no está exento de riesgo debido al desarrollo de efectos adversos graves, como la inmunosupresión con posibilidades de desarrollar sobreinfecciones bacterianas y/o micóticas [5].

El bloqueo norteamericano a Cuba ha impedido que el equipo médico del presidente Trump evaluara otras alternativas de tratamiento antiviral como es el HeberFERON® y medicamentos de perfil antinflamatorio como el anticuerpo monoclonal Itolizumab® y el péptido Jusvinza®.

El HeberFERON®, creado y producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), de La Habana, Cuba; combina el interferón alfa 2b humano recombinante con el interferón gamma humano recombinante. La combinación ha demostrado mejorar la actividad biológica de los interferones, con menos reacciones adversas. En un grupo de pacientes cubanos con diagnóstico de COVID-19, 77 % negativizaron rtPCR al SARS-CoV-2 a los 4 días (96 hr) después de la administración de la primera dosis [6].

Itolizumab® es un anticuerpo monoclonal (MAb) anti-CD6 recombinante humanizado del isotipo de inmunoglobulina G1 (IgG1) que se une al dominio 1 del CD6 humano y modula la activación y proliferación de los linfocitos T inducida por la coestimulación de CD6. Este MAb fue desarrollado en el Centro de Inmunología Molecular (CIM, La Habana, Cuba) [7].

Jusvinza® es un péptido inmunomodulador, derivado de la proteína celular de respuesta al estrés (heat shock protein 60), diseñada por herramientas bioinformáticas y se obtiene por síntesis química en el CIGB, de La Habana, Cuba [8].

Los dos fármacos han mostrado resultados satisfactorios en la modulación de la respuesta hiperinflamatoria que puede producirse en la infección por SARS-CoV-2 con escasos eventos adversos, incluida la inmunosupresión.

Hasta el 1 de octubre de 2020 la tasa de letalidad en Cuba era de 2.13. De forma comparativa, la tasa de letalidad mundial era de 2.98 y en la región de las Américas de 3.33 [9].

La salud es un derecho universal de todo ser humano. Prohibir el uso de medicamentos efectivos ante el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, a cualquier paciente estadounidense, incluido su presidente, debe ser condenado y enmendado.

(Tomado de Segunda Cita)