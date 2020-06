Gabriel Guerra Bianchini: “Todo fotógrafo ha soñado darle movimiento a sus instantáneas” (+ Video)

Especial de Somos Jóvenes

Gabriel Guerra Bianchini no recuerda exactamente la primera vez que vio a Silvio Rodríguez, pero siempre supo que, si algún día hacía un videoclip, sería para una canción suya. Sabe que fue de niño cuando, a través de su padre, conoció a ese “ser con alas de otro mundo”. Pero no fue hasta los 18 años, viviendo en España, que comprendió en carne propia la poesía y la grandeza del cantautor, cuando sus letras le hicieron de bálsamo para la nostalgia.

Bianchini no quiere llamarlo casualidad, pero años después, con una sólida carrera en la fotografía fija, numerosas exposiciones y premios, el fotógrafo cubano dirige por primera vez un videoclip y lo hace, precisamente, con la recién estrenada canción de Silvio: Noche sin fin y mar, dedicada a Luis Eduardo Aute. “Todo fotógrafo con una carrera transitada, o a medio transitar, ha soñado en algún momento darle movimiento a sus instantáneas”, nos dice.

“Les cuento algo curioso, e insisto, las casualidades no existen. Dentro de mí, siempre me dije que, si algún día hacía un videoclip, sería para una canción de Silvio. Tal vez por eso di el paso. Si Benedetti hubiera sido cantante, habría deseado lo mismo con él. La poesía es, para mí, el lenguaje de la vida. Tan hermosa y compleja como la existencia misma. Jugando y confundiendo siempre la realidad y la utopía”, confiesa.

Bianchini es uno de los fotógrafos más importantes del panorama cubano actual. Criado en una familia musical, el arte corre por sus venas, pero no siempre fue su pasión. Incapaz de mantener su atención en algo, de pequeño pasaba del fútbol al clavado, del clavado al karate y del rock al rap, hasta que descubrió la fotografía muy por accidente. Una de sus primeras instantáneas llegó cuando presenció un suicidio en un edificio del Vedado. Se hizo famoso enseñándolas a los amigos del barrio. Una abuela terminaría por quemarlas años después.

Decir su nombre hoy en Cuba puede sonar a muchas cosas. Suena a Habana Vieja, a Paseo del Prado, a esos perros gigantes vagando por la ciudad, a malecón desnudo, a un Capitolio diverso, suena a las emociones de un concierto en Gibara, a la portada de periódicos, al gesto y el rostro de cubanos que han estado dentro de su lente. “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y todos los seres con alas de otro mundo caben en mi lente”, escribió una vez en Instagram. Bianchini también es poeta en redes, pero no le gusta que le llamen influencer.

Una vez, mientras terminaba de montar su exposición “Es la esperanza” en la Plaza de la Catedral, alguien se le acercó y le dijo “Gracias por traernos el cielo a la tierra”. Siempre ha dicho que milagro es que una imagen te toque el alma y muchas de sus instantáneas lo han logrado.

Postea en su perfil de Facebook que estos días de encierro y cuarentena le han traído más inspiración. Se dedica a sus caprichos, a sus “boberías”, a cuanta idea loca se le cruce en la mente, y a trabajar para Silvio Rodríguez.

Desde la noche sin fin Baja una estrella hasta el mar Luz que se quiere dormir En la fresca oscuridad

Hacer el clip solo le llevó cuatro días, uno para soñarlo, dos para rodar y otro para editar. Noche sin fin y mar; que pertenece a Para la espera, la más reciente producción discográfica de Silvio, se presentará en plataformas digitales el próximo 12 de junio; es una canción profundamente nostálgica, poética, intensa si se quiere decir, y ese lirismo del autor se deja claro en el clip, totalmente en blanco y negro, con mucho juego entre luces y sombras.

“La canción llega a mí literalmente por WhatsApp, nunca la había escuchado. Recuerdo que cuando la pusimos, mi pareja estaba a mi lado. Al terminar nos miramos y nos abrazamos. Sentimos que teníamos algo realmente bello por hacer”.

“Fui yo quien le escribí a Silvio y le comenté que algún día quisiera hacer un videoclip, que deseaba que fuese para una canción suya. Eso fue un lunes, cerca del mediodía. El mismo día a las 9:45 pm me enviaron la canción, y me dijo que se estrenaba el viernes, pero que me tomara mi tiempo. Se imaginarán cómo me sentí, emocionado y aterrado a la vez. Para colmo es una canción muy importante, dedicada al gran Aute, y profundamente hermosa”, cuenta Gabriel.

Trabajar con Silvio fue muy sencillo: “No hubo imposición alguna, ni propuesta, ni consultas. Nada. Simplemente recibí la canción y me dio total libertad creativa”. Pero no fue este el primer trabajo con el cantautor.

Una vez soñó que Silvio lo llamaba para hacerle unas fotos para su próximo disco. Días después, sentado a las afueras de la dulcería que tenía su mamá, recibió una llamada, era él. “Me comenta de su próximo disco, Amoríos, y me encarga el trabajo. El universo es bastante curioso. También tuve la hermosa oportunidad de hacer una exposición colectiva junto a él e Iván Soca, se llamó Memorias de un festival, con imágenes que habíamos capturado los tres de aquel festival único que organizaba la Oficina de Leo Brouwer”.

“A esto hay que sumar los muchos Conciertos por los Barrios de su gira Interminable, que he cubierto voluntariamente por conocer el valor cultural que tienen y lo importante que es documentar ese archivo histórico. Además de cubrir también aquel emblemático concierto en el Summerstage, del Central Park de New York en el 2017. Un día antes del aniversario del 11 de septiembre”, dice.

¿Cómo fue el proceso de producción de Noche sin fin y mar?

“Para ser mi primer clip, fue estresante y fabuloso. La noticia se confirmó un lunes. Tuve toda esa noche y todo el martes para escuchar la canción, una y otra vez, para traducirlo en sentimientos. Y luego, traducir esos sentimientos en imágenes reales.

“No podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia. Todo lo que me propusiera tenía que ser realizable dentro de este contexto y en el margen de tiempo que tenía. El miércoles hice la gestión para conseguir la luz que utilicé, la piscina, el vestido y demás detalles. El jueves filmé todas las escenas bajo el agua, en una casa que nos brindaron. El viernes filmé las escenas de la danza y la lluvia. El sábado hice la edición en la mañana y en la noche se estrenó por internet el clip.

“No había margen para el error. ¿Cómo lo logré? Gracias a un equipo de seis personas, conformado por mis amigos y mi familia, todos tan creativos y soñadores como yo”.

Desde el momento en que Bianchini conoció el título de la canción se condicionó a trabajar con la noche como escenario principal. “La poesía, para mí, es una imagen en blanco y negro. Mis inicios en la fotografía fueron exactamente igual. Durante al menos año y medio estuve fotografiando solo en monocromo. Por alguna razón, todas las imágenes que me nacieron encajaban con esta estética. Y mi discurso desde el primer día se basó en dos cosas, la fotografía y la poesía”.

En el clip, la protagonista es una mujer. Sus movimientos, los ángulos de su rostro, el gesto de su boca, sus manos, su cuerpo, todo sumido en una noche, que el público quiere nunca acabe. Denise Roque es la modelo y actriz que asume con destreza este reto. Ella es la novia de Gabriel y “su quimera”.

“Desde que comenzó la pandemia mi pareja y yo hemos estado creando diariamente juntos. El clip fue todo un reto para ambos, sobre todo para ella, por eso la admiro cada día más. El gran problema es que ella tenía cero experiencias bajo el agua ¿Se imaginan? Sentados en la sala de la casa usábamos el cronómetro para saber cuánto tiempo lograba aguantar el aire y era poquísimo. Eso me preocupaba más y más. Cosa que alimentó el estrés. A eso súmale mi inexperiencia como director. Hoy podemos decir que lo logramos gracias a la voluntad y la complicidad entre ambos”.

A pesar de ser un camino inexplorado para él, confiesa que la imagen en movimiento era como un amor de infancia, de esos que nunca se viven pero que siempre se desean. “Hace muchos años quería intentarlo, pero aún no me atrevía. Sentía que tenía mucho que aprender en la fotografía. Ahora, ocurrió lo que muchos me advirtieron, me encantó y quiero más, mucho más. No solo videoclips, quiero hacer cortometrajes y largometrajes también”.

Porque yo quiero saber Todo lo que sabes tú Los universos de ayer Las mañanas del azul

¿Cómo han sido las reacciones del público?

“Más que satisfecho con el resultado. Las reacciones han sido hermosas. Que las personas hayan sentido la armonía entre imagen y canción, es el sueño de todo realizador y la función principal de todo videoclip. He recibido mensajes que me impulsan a más.

“Mi mayor satisfacción, además de esta, es que a Silvio y su equipo les haya gustado. Es haber recibido ese primer mensaje de aprobación que anunciaba el momento de celebrar aquellos cuatro días tan tensos, y a la vez bellos e inolvidables. Sentir que un nuevo universo creativo se abría ante mí”.

