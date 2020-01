¿Qué cambia en la Unión Europea tras el brexit?

Sí, la noche del 31 de enero cambiará la historia. Cuando sus relojes marquen las once de la noche, Reino Unido abandonará la Unión Europea después de 47 años. Pero… ¿Significa eso que todo vaya a cambiar de golpe con las campanadas? Que no cunda el pánico, todavía.

Lógicamente, lo que los partidarios del brexit buscaban es que las cosas dejen de ser como hasta ahora, pero eso no significa que de un día para otro británicos y resto de europeos van a notar una gran diferencia. Porque el viernes Reino Unido dejará de ser miembro de pleno derecho de la UE –sí– pero todavía permanecerá dentro del mercado único y la unión aduanera otros once meses.

Así que la verdadera miga del pastel comienza el 1 de febrero, cuando arranca el periodo de transición en el que todas las partes interesadas tendrán que alcanzar los acuerdos que marcarán su futura relación.

Lo que se firme tras esas conversaciones es que que marcará hasta qué punto cambiarán las cosas para nosotros. Y no, no todo es tan simple como parece querer mostrar Boris Johnson en uno de sus últimos vídeos. Puede pasar cualquier cosa. Así que ahí va la nueva fecha a marcar en rojo: el 31 de diciembre de 2020.

“Will Brexit affect my holiday?”

I’ve answered some of your top searched questions about Brexit and what happens when we leave the EU on Friday. pic.twitter.com/3LelRgfFPb

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 28, 2020