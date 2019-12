Dibujar manga no está mal (+ Historieta)

Poco ruido y muchas nueces es la máxima del Taller de historieta Éramos 13. Desde su fundación en Sancti Spíritus en el 2015 hasta ahora, varios de sus integrantes han alcanzado premios y menciones en las Jornadas ArteCómic de Camagüey, el más completo evento que en Cuba se dedica al noveno arte. Esta vez Beatriz Valdés Gómez, de 15 años de edad, fue reconocida "por oxigenar con su calidad gráfica las posibilidades de la historieta cubana, especialmente viniendo de una muy joven representante", según consignó el jurado. Aunque el futuro es impredecible, ella supone cuál es el suyo.

¿Hay que ser buen lector para ser buen historietista?

Sí, los libros son una buena fuente de inspiración y cultura. Esto también va de la mano de descubrir otro tipo de cómics y autores, ver cómo narran y nos transmiten sus historias. Hay que dibujar todos los días. Una cosa que muchos jóvenes pasan por alto es la ortografía, he visto casos que piensan que esto es algo insignificante.

¿Qué dibujantes de cómics prefieres?

No tengo preferencias con los artistas, hay muchos a los que admiro. Uno de ellos es Raúl Treviño, autor mexicano; me gusta su manera de relatar y su estilo, que es muy fresco: mezcla el manga con el cómic americano. También sigo a muchos de la DC y Marvel. De Cuba sigo a varios que he conocido en las Jornadas ArteCómic, y cómo no, a Montos, que ha sido un gran guía en este camino.

¿Qué provechos te trajo compartir en ArteCómic con un jurado de dibujantes talentosos como Alexander Izquierdo, Pedro Luis Pomares y Ángel Velazco?

Fue bueno escuchar sus puntos de vista sobre mi obra. Basados en su experiencia y profesionalidad me dieron consejos en cuanto al orden de los cuadros, a cómo narrar, mejorar el guion y darles riqueza a los dibujos. Creían que la obra que presenté había sido revisada por Montos y les sorprendió que una persona tan joven la hiciera sola.

¿Por qué los jóvenes consumen tanto manga?

Por el hecho de empezar a ver anime, es lo primero que ven y al interesarse en una animación luego buscan el cómic. El manga está lleno de estilos e historias para todos los gustos. También por desconocimiento; otros prefieren disfrutar el universo cinematográfico de Marvel y DC y su mundo de cómics.

¿No aburre por repetitivo que muchos se valgan en Cuba del estilo manga para dibujar?

Lo que provoca semejanzas entre ellos es el estancamiento; muchos se apegan al estilo de algún dibujante como referencia y no prueban la diversidad del cómic norteamericano o europeo hasta llegar a su propio estilo. Dibujar manga no está mal, estancarse, sí.

¿Entonces progresan poco porque desdeñan otros estilos?

Depende de cada persona: los que lo ven como un hobby y los que quieren dedicarse a dibujar. La curiosidad y el buscar referencias de todo tipo para enriquecer tu trabajo y no concentrarte en un estilo, trae más beneficios, lleva a la experiencia y a lograr hacer un mejor trabajo. El poco interés influye mucho, algunos piensan que por dibujar manga, los otros estilos no valen y eso es erróneo.

¿Dibujas por hobby o por vocación?

Empezó siendo un hobby, es algo que he hecho desde muy pequeña. Hasta que empecé a interesarme por el cómic y desarrollar el estilo que llevo ahora. Luego de que vi que se podía trabajar en ello, esa es mi meta.

¿Deseas ser dibujante profesional, vivir del cómic?

Sí, algún día quisiera, es el proyecto más importante en el que me enfoco.