Fidel y la defensa de la Revolución: Una aproximación histórica necesaria

“Mientras exista el imperialismo, el Partido, el Estado y el pueblo, les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La guardia revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error” [1] .

Con el triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959 y la asunción al poder político de las fuerzas revolucionarias comandadas por Fidel Castro Ruz, se dio inicio a un proceso de profundas transformaciones sociales y políticas en el país, que dieron base a una sociedad diferente, caracterizada por la independencia y soberanía y nuevas oportunidades para las clases más desposeídas, tal y como delineara el líder de la Revolución en su histórico alegato La historia me absolverá.

Comenzarían a profundizarse las contradicciones entre la naciente Revolución y el gobierno estadounidense. Estados Unidos aplicaría contra Cuba, medidas de asfixia económica, fomento y apoyo de todo tipo a la oposición contrarrevolucionaria, sabotajes, espionaje, terrorismo, incluido los planes de asesinato contra Fidel y demás líderes de la Revolución así como de aislamiento diplomático, que demandarían los máximos esfuerzos para la defensa.

Es así, que se dieron pasos para la destrucción del aparato represivo heredado del régimen anterior, incluidos el ejército, la policía y órganos relacionados con este como el Buró para la Represión de las Actividades Comunistas (BRAC) y el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), de tan triste ejecutoria durante la tiranía de Fulgencio Batista.

A escasos seis días del triunfo de la Revolución, en entrevista ofrecida por el Comandante Fidel Castro a su llegada a Cienfuegos en su tránsito hacia la capital, el líder de la Revolución afirmó que resultaba innecesaria la Misión Militar de Estados Unidos en Cuba y calificó de intolerable su presencia en nuestro país.

En 1959 fueron creados las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Órganos de la Seguridad del Estado sobre la base del guerrillero Ejército Rebelde. Se crearon las Milicias Nacionales Revolucionarias[1], con la masiva participación del pueblo en la defensa del país contra las agresiones promovidas por el gobierno de Estados Unidos.

El Comandante en Jefe expresaría, años más tarde:

El 28 de septiembre de 1960, a su regreso de la Organización de Naciones Unidas, Fidel pronuncia en una concentración popular frente al Palacio Presidencial, un discurso. Se escucha el ruido de petardos. Entonces, los allí reunidos respondieron con vivas a la Revolución y a su líder, ante lo que Fidel expresó:

“Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo; están jugando con el pueblo, y no saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo”.

Esa misma noche, al concluir el acto, nacían los primeros Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organización que junto a los Órganos de la Seguridad del Estado desarticularía a los elementos contrarrevolucionarios que pretendían servir de quinta columna a la brigada mercenaria que el 17 de abril de 1961 protagonizaría la invasión por Playa Girón.

La justeza de esta apreciación quedaría demostrada con el enfrentamiento y derrota de las bandas armadas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, la derrota de la conspiración trujillista y de la invasión mercenaria por Playa Girón y la movilización de todo el pueblo durante la Crisis de Octubre.

La presencia de Fidel en la primera línea de combate, durante la lucha contra bandidos, en Playa Girón, la Crisis de Octubre y contra las acciones contrarrevolucionarias en el país, caracterizaría al líder de la Revolución.

Hacia la década de 1980, cuando era inminente una posible intervención militar directa de Estados Unidos contra Cuba, se reavivaría la participación del pueblo cubano en la defensa del país, con la creación de las Milicias de Tropas Territoriales. Al respecto el Comandante en Jefe Fidel Castro informaría al pueblo:

La creación de una nueva doctrina militar para la defensa de la Revolución, denominada “Guerra de Todo el Pueblo”, es el fundamento estratégico de la defensa del país y define que cada cubano conozca y disponga de un medio, un lugar y una forma de lucha contra el enemigo bajo la dirección del Partido, en un sistema político militar económico único de preparación y realización de la guerra”. [4] El General de Ejército Raúl Castro, explicaría años después:

“La guerra de todo el pueblo significa que, para conquistar nuestro territorio y ocupar nuestro suelo, las fuerzas imperiales tendrían que luchar contra millones de personas y tendrían que pagar con cientos de miles e incluso millones de vidas el intento de conquistar nuestra tierra, de aplastar nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra Revolución, sin alcanzar a conseguirlo jamás. Y no es una verdad solo de hoy, otros hombres, en otras épocas, en la historia de nuestra patria, percibieron esta realidad, que no en balde escribió Maceo —en otros tiempos, en otra época, cuando no éramos 10 millones, cuando éramos tal vez la décima parte de lo que somos hoy, cuando teníamos la décima parte de la disciplina que tenemos hoy y la centésima parte de las armas que tenemos hoy—: Quien intente apropiarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha”[5]