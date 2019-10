Che sobre Camilo: “Me cabe el orgullo de haberlo descubierto, como guerrillero”

Carta de Camilo Cienfuegos al Che

Abril 24/58

Che, Hermano del alma:

Recibí tu nota, veo que Fidel te ha puesto al frente de la Escuela Militar, mucho me alegra, pues de ese modo podremos contar en el futuro con soldados de primera.

Cuando me dijeron que venías a “hacernos el regalo de tu presencia”, no me agradó mucho. Tú has desempeñado un papel principalísimo en esta contienda, si te necesitamos en esta etapa insurreccional, más te necesita Cuba cuando la guerra termine, bien hace el Gigante en cuidarte.

Mucho me gustaría estar siempre a tu lado, fuiste por mucho tiempo mi jefe y siempre lo seguirás siendo. Gracias a ti tengo la oportunidad de ser ahora más útil, haré lo indecible por no hacerte quedar mal.

Tu eterno chicharrón,

Camilo