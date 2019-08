La Revolución convertida en ley

Cuando el 16 de octubre de 1953 Fidel Castro pronunciaba su alegato de autodefensa por los sucesos del 26 de Julio contraía un compromiso indisoluble con el pueblo cubano al dejar por sentado que la segunda ley revolucionaria estaría encaminada a dar solución al problema de la tierra. En el propio documento argumentó sin tapujos:

El joven revolucionario comprendía que cualquier plan de progreso para la nación tenía implícito transformar el alto grado de deformación que tenía la concepción agropecuaria nacional. Por supuesto, para alcanzar este fin era indispensable la realización de una reforma agraria radical que interviniera los extensos latifundios y trastrocara el régimen de propiedad sobre la tierra.

La clara visión del líder advirtió la necesidad de una pragmática con características sustanciales, cuya aplicación efectiva permitiera eliminar el latifundio, elevar el nivel de vida del campesinado, propiciar el crecimiento del mercado interno para la producción industrial y facilitar el proceso de industrialización nacional.

Los encargados de redactar la ley fueron elegidos con sumo cuidado, pues existían dentro del gobierno elementos demasiado moderados y temerosos de una ley agraria radical. El grupo trabajó secretamente, en Tarará, donde el Che se recuperaba de una afección respiratoria, desde el 23 de febrero hasta mayo de 1959; estuvo formado por: Ernesto Guevara, Vilma Espín, Segundo Ceballos, Alfredo Guevara, Oscar Pino Santos, Antonio Núñez Jiménez y Fidel Castro, que participaba de forma asidua, posteriormente se incorporó Osvaldo Dorticós, quien mejoró el texto con correcciones estilísticas de carácter técnico-jurídico.

Fidel se preocupaba permanentemente por la redacción del documento, sugirió ideas y modificaciones al texto, añadió anotaciones hasta momentos antes de ser firmada por el Consejo de Ministros. Él le incorporó el espíritu de cooperativización, lo que representó un audaz salto, al pasar de una producción semi-feudal a una cooperativista.

El 17 de mayo de 1959 fue refrendada en La Plata, sitio de mucho simbolismo, por haber sido sede de la Comandancia General del Ejército Rebelde. Se eligió esta fecha en recordación de Niceto Pérez García, destacado defensor de demandas campesinas, asesinado ese día de 1946.

La Ley de Reforma Agraria incorporó a su cuerpo uno de los aspectos más positivos de su precedente, la Ley no. 3 de la Sierra Maestra sobre el derecho de los campesinos a la tierra aplicada en el Primer Frente José Martí. Además, fijó en treinta caballerías, el máximo de extensión de tierra que podría poseer una persona natural o jurídica.Las tierras que excediesen ese límite serían expropiadas para su distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas sin tierras.

El 6 de marzo de 1961, Fidel Castro reflexionaba:

Debemos reconocer que cuando hicimos la Reforma Agraria no teníamos esa visión tan clara del problema, en lo que se relaciona a los pequeños propietarios de tierra (…) Lo que no era posible, por ningún concepto, era permitir que continuara el sistema de arrendamientos de tierra; no era posible permitir que continuara el sistema de arrendamientos de tierra, porque es desde todo punto absurdo que una familia esté trabajando una caballería de tierra, y de esa caballería de tierra tenga que vivir el que la trabaja y otro que no va por allí nunca.[2]