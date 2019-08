Luna Manzanares, una carta de triunfo en el próximo “Adolfo Guzmán”

En el papel de anfitriona, Luna Manzanares es una de las importantes cartas que tiene Manolito Ortega para que el Concurso Adolfo Guzmán sea un buen espectáculo, además de un certamen que potencie la canción en Cuba.

El premiado y respetado director de programas como La banda gigante, Sonando y Bailando en Cuba ofrece declaraciones exclusivas acerca de opiniones polémicas que ha despertado la renovada concepción del Guzmán:

— A esta altura de tu juego, el Concurso Adolfo Guzmán ¿me hablas de cómo van los preparativos?

— Los preparativos marchan muy bien, ya el jurado seleccionó las canciones que van a estar en competencia y nos encontramos montando los temas con la orquesta que será La Banda Gigante luego de que los arreglistas hicieran su trabajo con cada uno de las obras. Además, los intérpretes se encuentran recibiendo clases de interpretación, de técnicas vocales, así como trabajando con una foniatra, todos especialistas de alto prestigio y con probados resultados. La escenografía ya se encuentra casi lista y las condiciones técnicas creadas en el Teatro Astral para todo el evento. El ballet Revolution también se encuentra ensayando y ya tenemos lista la banda sonora del programa. No obstante, como siempre este tipo de programa aunque desde el inicio tiene el camino y los propósitos que se quiere, no es hasta que sale al aire y comenzamos a recoger las opiniones de los televidentes que no se termina de armar y de llegar a su estructura final.

— En los comentarios en la web algunos han criticado la manera de escoger los intérpretes ¿cómo fue ese proceso? ¿por qué los compositores o compositoras no seleccionaron quien defendiera su pieza?

— A veces las personas se aventuran a llegar a conclusiones desde el desconocimiento; el programa aún no ha salido al aire y son muy pocos los que conocen qué va a suceder en él. Los compositores eligieron a sus intérpretes, el casting lo realizamos porque había muchos compositores que no tenían idea de quienes podrían interpretar sus temas. El jurado hizo una pre-selección de los intérpretes buscando calidad interpretativa y, de esa selección, muchos compositores eligieron. En otros casos, los compositores defienden su propio tema y en otros ellos nos llevaron sus propuestas. Para este Guzmán decidimos que todos los intérpretes fueran desconocidos, aunque sean cantantes profesionales en cuya carrera no hayan tenido la oportunidad de tener una excelente promoción ni el conocimiento del gran público.

— ¿Cuánto tendrá tu propuesta del Adolfo Guzmán tradicional?

— Creo que del Guzmán tradicional mantendremos muchas cosas. El tema que ha identificado al Concurso, “No puedo ser feliz”, de Adolfo Guzmán, (por supuesto con un arreglo contemporáneo) será nuevamente la canción centro del concurso; además de la buena interpretación, mantendremos la elegancia y el buen gusto que caracterizó el certamen; habrá momentos especiales dentro de la competencia y las galas intermedias que también estarán presentes. Es imposible hacer un concurso al igual que en los años ´80, este será totalmente renovado, con una mirada diferente en la que será privilegiada la canción contemporánea y con los códigos estéticos de estos tiempos. Pretendemos lograr un certamen que no renuncie a sus esencias pero que pueda renovarse en el tiempo y logre no solo conectar con las generaciones que recuerdan con cariño el evento, sino también que dialogue con quienes no lo conocen y se muestra como algo novedoso para ellos. Por esta razón, es importante decir que fue un pedido de la Televisión Cubana hacer 10 emisiones y que se convirtiera en una propuesta de participación al estilo de los que hemos realizado anteriormente.

— ¿Me anuncias los conductores?

— Para la conducción del programa estamos apostando por alguien diferente; primero queremos que sea una figura femenina y no será una dupla. En este caso apostamos por Luna Manzanares, quien estará en el rol de anfitriona y no de presentadora. Queríamos a una cantante que pudiera desdoblarse en la conducción del espacio. Creo que Luna le daría credibilidad al show porque además de ser cantante, es compositora y se va a sentir identificada con lo que suceda en el programa. Queremos tener una conducción desenfadada y en cada entrega hacer en la voz de ella un homenaje a Adolfo Guzmán, desde la mirada del teatro musical y, en ese sentido, Luna tiene gran experiencia por su participación en el musical “Carmen la cubana”.

— ¿Me comentas de algunas secciones?

— El programa no va a contar con muchas secciones. No contamos con los mismos presupuestos así que la mayoría lo vamos a resolver desde el propio teatro, aunque sí tenemos una importante sección que es la historia de la canción, en la que el compositor nos cuenta en primera persona en qué se inspiró para componer el tema. Tendremos momentos especiales en cada noche como homenaje a grandes compositores de nuestra canción, así como la participación de agrupaciones musicales.

— ¿Qué día se transmitirá el primer programa? ¿Y el último?

— El primer programa será transmitido el 18 de agosto, y el último el 20 de octubre.

— ¿Aspiras a que sea un programa tan popular como los otros que has dirigido?

— Por supuesto que aspiramos a que sea un programa popular, creo que hay un gran público que espera el concurso desde hace muchos años y no podemos defraudarlo y para eso estamos trabajando.

(Tomado del Portal de la Televisión Cubana)