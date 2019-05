Los desafíos del Canal Clave: Autopromoción y producciones propias

Con una programación musical variada, que incluye propuestas nacionales y extranjeras, el Canal Clave destaca entre las señales preferidas de la Televisión Digital Terrestre en nuestro país, de acuerdo con datos recopilados por el Grupo de Opinión Pública de la TV Cubana y las valoraciones enviadas por los televidentes a través de diversas vías al referido canal.

Desde junio de 2013, pone en pantalla diversas realizaciones audiovisuales que ponderan sobre todo la actualidad de la música nacional. Hace más de un año Enma Rivero se desempeña como especialista principal de Clave y reconoce como una debilidad la carencia “de una infraestructura para producir programas, porque realmente es un canal con gran cantidad de teleaudiencia y los músicos son protagonistas y público también. Nos consta esa preferencia porque así lo expresan las personas mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas solicitando determinados temas musicales.

“Clave brinda la posibilidad a sus seguidores de mantenerse actualizados sobre lo que acontece en el momento, gracias a la amplia gama de ofertas. José Amer realiza los programas Pasos, Bell Canto y Entre clásicos, con lo mejor de la música clásica. Otra especialista, que conoce el idioma portugués, se encarga del espacio Lusofonía.

“Algunos materiales de música cubana los facilita el Instituto Cubano de la Música (ICM); otros los envían las empresas, encargadas en la actualidad de entregar los audiovisuales. Tenemos creada una comisión de visionaje. El ICM y las empresas pueden sugerir, pero es en el canal donde valoramos y determinamos si cumplen todos los parámetros para salir en pantalla los materiales”, subraya la especialista.

Entre los espacios dedicados a la música del patio se encuentran: Cubanos en clip, Cubanísimos, Nuestra canción, Cuerda Viva y Sin límite, todos realizados fuera de Clave, excepto el primero.

“La parrilla –que abarca cerca de 25 espacios– se conforma trimestralmente. Aún insertamos programas de otros canales y así seguiremos, por no tener producción propia, pero exigimos planes temáticos con tres meses de antelación. Ojalá que en el futuro contemos con los recursos para producir programas porque no me parece adecuado retransmitir de otros canales. Los televidentes nos plantean que si compran cajas decodificadoras esperan encontrar en Clave novedosas propuestas televisivas”, explica Enma.

Basada en su experiencia como asesora y guionista de musicales radiales a partir de 2001 en su natal Granma, luego en las emblemáticas emisoras Radio Cadena Habana y Radio Ciudad de La Habana, y como una de las principales decisoras en la señal musical televisiva, ella apuesta sobre todo al trabajo profesional en colectivo.

“Para llevar a la pantalla un buen programa musical primero debería sentarse el equipo de creación y comenzar a generar varias ideas. Hay algunos proyectos planteados para Clave, pero no cuentan con financiamiento por ahora”, acota Rivero.

Sobre las proyecciones de la programación refiere: “también aspiramos a colocar cápsulas promocionales del canal así como de los músicos. En este último caso, intentamos que no aparezcan los cintillos con datos de las presentaciones del artista o la agrupación, sino que salgan en pantalla las plantillas diseñadas por nosotros, con la foto o algún tráiler de un audiovisual, y así brindar de manera más atractiva la información.

“Al canal le hace falta también mucha autopromoción de los espacios. En eso tenemos que ganar. En el caso de Al mediodía sí se promociona la cartelera diaria de Clave. Debemos lograr mayor presencia en la prensa nacional y la radio, al igual que en las redes sociales. Queda camino por recorrer”, advierte Enma Rivero.

(Tomado de Portal de la Televisión Cubana)