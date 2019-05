Cuba no está sola, España está junto a ustedes (+ Fotos y Video)

“Cuba no está sola, España está junto a ustedes”, esas fueron las palabras que una y otra vez se pronunciaron anoche en un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) en la ciudad española de Lliria, en un emocionante encuentro entre cubanos y españoles.

El concierto fue el fruto de una incitativa de la cantante española Pilar Boyero, quien había sido invitada a Cubadisco 2017 por el Instituto Cubano de la Música a una gala junto a la OSN, desde entonces nació “un amor incondicional y para siempre”, nos relata la artista.

Boyero supo tempranamente de esta gira a España y se lanzó a organizar junto al alcalde de Lliria, Manuel Civera, un encuentro que sirviera no sólo para estrechar vínculos culturales, sino para que la Alcaldía y otras organizaciones de solidaridad con Cuba hicieran entrega de instrumentos musicales destinados a escuelas de Arte de nuestro país.

Ante la belleza del teatro de la Unión Musical de Lliria, sede principal de la Banda de Conciertos de esta ciudad, la OSN subió a escena para acompañar a Pilar Boyero, en un recorrido musical ya estrenado en La Habana dentro del proyecto Solano Sinfónico, del cual quedó testimonio audiovisual hace pocos años a cargo de la Orquesta Sinfónica de Extremadura. Estas orquestaciones fueron llevadas en 2017 a la capital cubana y anoche volvieron a cobrar vida en los corazones de todos los asistentes al concierto. La magistralidad y el dominio de la escena a cargo de Boyero nos hace recordar las mejores pinceladas del vedetismo español y universal. Su lenguaje musical y corporal la hacen portadora de una fuerza telúrica que solo suaviza cuando acaba cada canción.

En medio de esa noche especial, el alcalde de Lliria, Manuel Civera, acompañado de numerosos representantes de la cultura locales, así como amigos y colaboradores en temas relacionados con Cuba, hizo entrega de una donación de instrumentos musicales para la orquesta y las escuelas de arte en nuestro país. Resaltó además el apoyo brindado por Mikel Aizpurua en temas tan sensibles como ese, quien desde hace varios años brinda solidaridad e instrumentos a escuelas cubanas.

Eileen Tregent, en nombre del Instituto Cubano de la Música, reconoció el apoyo brindado por dicha institución de la cultura cubana y agradeció el gesto solidario de las autoridades. En nombre de los músicos de la OSN, el maestro Enrique Pérez Mesa explicó que este había sido un “concierto difícil, ya que se sale del cronograma de la gira con Silvio Rodríguez y Niurka González”, luego de muchas horas de viaje desde Barcelona, pero se hizo, aun cuando no contaron con el tiempo deseado para ensayos.

“A ustedes no podíamos decirles que no, la música sigue siendo un lenguaje que une y enamora, no que mata y destruye. Por eso estamos esta noche aquí actuando para todos”, sentenciaba el maestro visiblemente emocionado.