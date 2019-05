Perlas de la agresión imperial contra Venezuela

La agresión imperial contra Venezuela sigue su curso. A lo largo de los días se develan informaciones, historias, pronunciamientos que merecen ser apuntados. Aquí les van otras perlas de la agresión que permiten calar la valía de los personajes que la urden y ejecutan.

Una decena de los militares que participaron en la asonada golpista del pasado 30 de abril intentaron buscar refugio en la embajada chilena en Caracas. No fueron aceptados. Sólo era bienvenido el cabecilla Leopoldo López y su familia.

En Colombia, decenas de militares venezolanos desertores que se fueron al país vecino durante los sucesos violentos en la frontera del 23 de febrero pasado andan abandonados a su suerte, y ahora acaban de ser desalojados del hotel donde pernoctaban en la ciudad de Cúcuta.

&

;

El autotitulado Juan Guaidó está desesperado ante tanto fracaso y anda implorando la intervención militar yanqui. En un entrevista con The Washington Post ha dicho: «es bueno saber que aliados importantes como EE.UU. están evaluando como nosotros una opción militar. Eso nos da la posibilidad de solicitar su cooperación si la necesitamos».

A falta de tambores propios, quiere que la orquesta imperial sea quien toque los timbales.

Los eufóricos especímenes de ultraderecha que arremetieron contra la Embajada Cubana en Caracas en los días del Golpe de Estado de abril de 2002 gritaban desaforados: «Se van a tener que comer las alfombras, sillas y mesas, porque no les van a entrar comida ni agua»

Nada más parecido a lo que hacen los guadosianos que asedian la Embajada de Venezuela en Washington, ante la resistencia de los hombres y mujeres estadounidenses que la custodian.

Desde el pasado martes 30 de abril, los delegados de Juan Guaidó en Estados Unidos han intensificado el asedio al edificio donde funcionaba la embajada de Venezuela en Washington y que, a partir del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, está custodiada por un grupo de movimientos políticos e individuos que se identifican como Colectivo de protección de la embajada.

Estos activistas, se trasladaron hasta las instalaciones hace tres semanas para resguardarla del ingreso de Carlos Vecchio, asignado por el autoproclamado Guaidó como el «Jefe diplomático de Venezuela en Estados Unidos» con el respaldo político de la Administración Trump.

Entre las organizaciones que protegen la sede diplomática están colectivos como Code Pink, Answer Coalition y Black Alliance for Peace, realizan distintas actividades dentro de la embajada desde el 10 de abril.

The Venezuelan opposition is now blocking embassy protectors from entering the grounds.

They have gathered in anticipation of Guaidó’s shadow puppet ambassador, @carlosvecchio’s, visit to the Maduro diplomatic mission. pic.twitter.com/t1nnme48Pn

— Anya Parampil (@anyaparampil) 1 de mayo de 2019