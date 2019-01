Respuesta a Matemática en homenaje a José Martí y a su genial pensamiento

Salimos algo tarde el lunes 28 por razones asociadas al embate devastador del tornado del domingo 27 de enero. No obstante, han llegado una cantidad aceptable de respuestas con sus aciertos y sus errores que vamos a explicar. Los dos aforismos de José Martí propiciaron excelentes reflexiones. Por tanto, el homenaje a nuestro Apóstol se hizo sentir. Vamos por parte.

I

Martí nació el 28 de enero de 1853, si lo expresamos en la secuencia año, mes y día, los ocho dígitos serían 18530128.

Dos caramelitos:

Determine el mayor y el menor número que se puede formar con estos ocho dígitos.

Respuesta: Menor= 01123588. Mayor= 88532110

Bastaba con ordenarlos creciente o decrecientemente como varios de ustedes hicieron.

Escriba el año de nacimiento de Martí en número romano.

Respuesta: MDCCCLIII

Los que acudieron a Google u otra fuente de información y además lo confesaron no tienen que autocriticarse, pues se esforzaron y llegaron al resultado correcto. Además, refrescaron un conocimiento que tenían olvidado.

Ahora, dos chicharitos:

Utilizando tres de los ocho dígitos que aparecen, y aplicando la suma, la multiplicación o ambas se pueden obtener números de hasta dos dígitos que señalan días relevantes de su biografía, o fechas históricas asociadas a él. Intenta llegar a dos y explicar su significado; y si aportas el mes y el año mucho mejor.

Respuesta: mi respuesta, que coincidió con las de ustedes en varios casos:

8+8+3=19. Caída en combate en mayo de 1895.

8*3+2=26. Asalto al Moncada el 26 de julio de 1953. Fidel declaró que Martí era el autor intelectual de aquella proeza.

Como esta pregunta está en la zona de los casi chícharos, voy a decir algunas cosas de la Matemática y dejar un tarea.

Si son 8 dígitos y los agrupamos en tríos el total de posibilidades viene dado por C(8,3)= 8*7*6/3*2*1= 56. Pero algunas sumarán lo mismo por la repetición de un dígito (por ejemplo el 1 y el 8). Es como si tuviéramos 8 fichas con los dígitos que aparecen en 18530128.

Voy a escribir nuevas combinaciones.

0+1+1=2

0+1+2=3

0+1+3=4

0+1+5=8

0+1+8=9

Aquí podría repetirse utilizando el otro 1 o el otro 8, pero la suma no se altera.

Estoy seguro que todos esos días se corresponden con efemérides importantes, claro con el mes y el año que corresponda.

Voy a citar algunos de los de ustedes.

3*8+1=25 de marzo de 1895. Firma del Manifiesto de Montecristi con Gómez.

8+8-5=11 de abril de 1985, desembarca con Máximo Gómez por Playita.

3*5+8=23 de enero de 1869 Publicación de Abdala.

8+8+2= 8 de mayo de 1895 Carta inconclusa a Manuel Mercado.

La tarea sería responder si con esas combinaciones de tríos, con la suma o la multiplicación, se podrían formar los números del 1 al 31 que se corresponden con los días de los meses de mayor cantidad de días.

Es interesante notar que el cero al ser neutro de la suma puede completar trío sin afectar el resultado.

También es interesante analizar que si solamente utilizamos la multiplicación habrá varias variantes no elegibles ya que el producto excede al número 31.

¿Qué operaciones aritméticas harías utilizando el 18530128 y el 1850, sin salir de los números naturales, para que dé como resultado el año en que Martí cumplió 30 años de vida?

Respuesta: 18530128/16 – 1850*625 = 1883

Esta es mi respuesta, en que intenté no fuera la trivial de solo sumar y restar. Pero quienes aplicaron la variante trivial respondieron bien. Como las que siguen.

18530128-18526395-1850=1883

O incluyeron una multiplicación.

18530128 – 1853 x 10000 + 763 = 1883

Una respuesta más trabajada la dieron Rodo y RARJ:

((18530128⁄2^4 -3*〖1850〗^2)/〖11〗^2) -8990=1883

RAIZ CUADRADA (18530128 – (1850×8099) – ((1850/1850) x1289)) = 1883

II

A continuación dos aforismos de Martí, dichos en años diferentes, pero que guardan relación significativa en sus significados. Expresa brevemente tu interpretación.

La actividad humana es un monstruo que cuando no crea, devora.

“Carta de Nueva York”. La Opinión Nacional. Caracas, noviembre 14 de 1881. Nueva York, octubre 29 de 1881. OC. 9:85

Reproducir no es crear: y crear es el deber del hombre.

“En los Estados Unidos”. La Nación. Buenos Aires, enero 29 de 1889. Nueva York, diciembre 8 de 1888. OC. 11:361.

Efectivamente se tratan de pensamientos de Martí, de gran profundidad y ambos se vinculan. Me gustaron mucho las siguientes respuestas.

La de Jose R Oro:

De la segunda parte, la frase “La actividad humana es un monstruo que cuando no crea, devora” Es impresionante y hay que leerla en su contexto. Escribe el Apóstol: “Un país pobre vivirá siempre atormentado y en revuelta. Crear intereses es crear defensores de la independencia personal y fiereza pública necesaria para defenderlos. La actividad humana es un monstruo que cuando no crea, devora. Es necesario darle empleo: aquí, ha creado” Lo escribe Martí en Nueva York, el 29 de octubre de 1881, en su extraordinario artículo titulado “El centenario de Yorktown”. Esta batalla fue el punto final, la capitulación del potente ejército colonial británico en las Trece Colonia, especie de Diem Bien Phu del siglo XVIII, o ¿será mejor decir que Diem Bien Phu y Playa Girón fueron los Yorktowns del siglo XX?

La expresión martiana “Reproducir no es crear: y crear es el deber del hombre” es de una importancia y actualidad extraordinarias. Reproducir muchas veces disminuye la filosofía al nivel de consignas, llevan lo pensado por los creadores a expresiones brillantes pero no contextuales y en ocasiones anti – históricas. El pensamiento humano, la filosofía de Martí es la de los que crean, de los que buscan y encuentran soluciones a los problemas que les plantea la historia. Martí lo deja claro porque “reproducir no es crear” y que “crear es el deber del hombre”

La de RARJ:

La primera frase, cuando

José Martí la escribió

Fue el día que dividió

A los hombres en dos bandos.

Al hombre que va brindando

Amor y siempre construye,

En un bando él lo incluye,

Mientras pone, sin demora,

En el bando que devora

A aquel que odia y destruye.

2.2)

Con la frase dos, profesor,

Martí quiere señalar

Que el hombre debe pensar

Siempre en un mundo mejor.

Martí cree que es un error

Reproducir. Según él,

El hombre tiene el deber

De crear algo cada día

Y la lectura es la vía

Primera para crecer.

La de GA:

Lo primero que me vino a la mente fue un dicho que dice que el que imita fracasa: algo que funciona en un lugar y momento determinado no va a resultar de la misma manera en otras circunstancias, se deben tener en cuenta las características y particularidades del fenómeno, de este modo las ideas que ya existen se transforman y surgen nuevos resultados, necesarios para el progreso (por supuesto, cuando se aplican en bienestar de la humanidad y cuidando al planeta).

La de Jose Bryan:

Está muy de moda en gran parte de los universitarios el corta y pega, se adolece en cuanto al pensamiento creativo, uno debe leer a los demás, escuchar y aprender de los que saben y en ese proceso debe formularse nuevas preguntas, para buscar nuevas respuestas. Los modelos son geniales pero casi siempre se pueden perfeccionar, modificar y en esa dialéctica surge lo auténtico, habrá siempre leyes y principios originales establecidos pero las condiciones y los medios evolucionan. En el ámbito social y en el arte existe un horizonte inmenso para crear, para generar. Incluso en el hogar se plantean y se reestructura la dinámica. Se buscan propuestas, para generar bienestar para todos sus miembros, es un deber del hombre pensar y trabajar con todos y para el bien de todos como también dijera nuestro gran Martí.

Un mensaje solidario y espero que también una contribución material para los miles de compatriotas dañificados por el Tornado del pasado domingo 27 de enero.

Nos vemos el lunes 4 de febrero para movilizar las neuronas de mano de la Matemática y el pensamiento creativo.