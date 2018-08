Mientras llega la 3G… preguntas frecuentes sobre el tema

Más de 800 mil cubanos se conectaron el pasado 14 de agosto a la red de datos móviles para navegar y utilizar las aplicaciones de sus celulares con conexión a internet. Los datos corresponden al resumen que hizo la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), luego de transcurrida una fecha en la que se realizó una prueba pública de conectividad.

Este ensayo, comentó Arely González Fernández, jefa de Comunicación de Etecsa, permitió valorar el uso del internet a través de los móviles y a partir de los resultados obtenidos se realizan ajustes.

La segunda prueba fue efectuada este miércoles 22 de agosto, y hasta la 1:30 p.m. habían adquirido el paquete de 70 MB un total de 257 mil usuarios, de los cuales 244 mil lo activaron por la vía del código *133# y 13 mil a través del portal mi.cubacel.net.

Supo además este reportero, a través de opiniones brindadas por quienes interactuaron con el servicio, de diferentes experiencias de uso, como la imposibilidad de acceder al mismo, problemas en la realización de llamadas telefónicas y envío de SMS, por un lado, mientras que otros lograron chatear, hacer videollamadas y experimentaron picos de conexión a altas velocidades.

Las dificultades que se presentaron en la red estuvieron relacionadas con el servicio de voz y en el acceso a las formas de provisión del mismo, explicó Etecsa.

También permitió que se detectaran “lagunas” en el conocimiento por parte de los usuarios, en lo concerniente a si sus terminales son capaces de soportar la navegación a través de la red de tercera generación (3G), lo cual indica que la cultura en ese sentido debe aumentar. Las conclusiones son claras para un país que todavía se alista para utilizar este servicio por vez primera.

Si bien este redactor continúa, como ustedes, sin conocer el cuándo y el cuánto del servicio de datos móviles que Etecsa prepara para abrir al público, me gustaría insistir en cuestiones elementales mientras llega el ansiado día.

¿Se conecta su celular a la red 3G? ¿Sabe qué puede influir en la calidad de la conexión? ¿Conoce las ventajas de inscribirse en el portal Mi Cubacel? A estas y otras interrogantes damos respuesta a continuación.

1— ¿Qué es internet móvil?

—Consiste en la posibilidad de conectarse a internet desde la red móvil a través de GPRS, Edge o 3G. Cada uno de estos términos hace que la velocidad de conexión varíe.

2— ¿Cómo me conecto a la red de datos móviles?

—Es necesario que active los datos móviles presentes en su celular. Generalmente se hace desde las opciones del terminal. Debe verificar que su celular tiene configurado el Nombre del Punto de Acceso (APN, por sus siglas en inglés), correspondiente a nauta.

3— ¿Cómo configuro mi APN nauta?

—Los móviles inteligentes que comercializa Etecsa actualmente ya vienen con el APN nauta configurado. Si su teléfono no lo adquirió con dicha empresa, debe visitar los ajustes del teléfono y buscar la opción Redes móviles/Nombres de Punto de Acceso. Una vez allí, si no existe el APN, busque la opción de crear uno nuevo e introduzca los siguientes datos, según los campos mencionados (son más, pero los que no se mencionan ignórelos):

Nombre: Nauta APN: nauta (se recomienda lo escriba todo en minúsculas) Y revise que estos parámetros aparezcan de la siguiente manera: Tipo de APN: default MCC: 368 MNC: 01 Protocolo APN: IPv4 Protocolo de Roaming APN: IPv4

Una vez terminado, guarde el APN y selecciónelo. No es necesario llenar los otros campos. Si todavía no se conecta a la red de datos, reinicie el teléfono para que lo registre. Verifique además que creó el APN desde cero.

4— ¿Cómo sé a qué velocidad está conectado mi móvil?

—En sus móviles pueden aparecer varias siglas una vez conectado a la red de datos. Las mismas indican diferentes velocidades de conexión. A saber, son las siguientes: G (56 kilobits por segundo o Kbps), E (170 Kbps), 3G (256 Kbps) H (1 Megabit por segundo o Mbps) y H+ (3 Mbps).

Estas velocidades son teóricas, y en ellas influyen varios factores, como la movilidad del usuario, la saturación de la antena a la que se conecta, entre otros. Existe otra velocidad (4G), que es la red de cuarta generación, la cual hoy se prueba en Cuba de forma cerrada en el norte de La Habana y en Varadero. En esta red las velocidades varían entre 6 Mbps y 20 Mbps.

5— ¿A qué servicios puedo acceder con la red 2G/3G?

—Con la red 2G usted puede acceder al servicio de voz, SMS y transmisión de datos como correo electrónico y mensajería instantánea. Con la red 3G, más rápida, usted puede acceder a los mencionados servicios, además de navegar por internet y ver videos en línea.

6— ¿Existe diferencia entre los servicios móviles en 2G y 3G? ¿Tienen diferentes precios?

—Sí, estas dos tecnologías difieren en la cobertura, la velocidad de transmisión de datos, y por tanto en el acceso y la calidad de experiencia para los diferentes tipos de servicios. Datos de Etecsa indican que hoy la red 3G está desplegada en todas las cabeceras provinciales y en 136 municipios del país. Aunque sean tecnologías diferentes, sus precios no lo son.

7— ¿A qué velocidad real se podrá navegar y descargar contenido con 3G en Cuba?

—Con la tecnología 3G usted podrá navegar y descargar contenido con una velocidad de transmisión de datos que oscila entre los 256 kilobits y 3 megabits por segundo.

8— ¿Qué necesito para tener 3G en Cuba?

—Para acceder a la tecnología 3G en Cuba usted debe tener un celular que admita este tipo de red en la frecuencia de los 900 MHz, que preferentemente sea un teléfono inteligente, y estar en un área donde haya cobertura 3G.

9— ¿Todos los teléfonos inteligentes soportan 3G?

—Por lo general todos los teléfonos inteligentes soportan 3G.

10— ¿Los iPhone pueden conectarse a la red 3G?

—Excepto la primera versión de iPhone, el resto de las 14 versiones que se conocen (desde el iPhone 3G al iPhone 7 Plus) soportan 3G. Solo es necesario verificar la frecuencia en que operan para esta tecnología.

11— ¿Cómo identifico si mi celular es compatible con la frecuencia de 900 MHz?

—Para identificar si su celular es compatible con la frecuencia de 900 MHz debe introducir la tarjeta SIM en su teléfono móvil y observar si tiene cobertura 3G al activar la red de datos. Deben aparecerle en la barra superior las letras 3G, H o H+. También en las características del teléfono se especifican, a veces, las bandas en las que opera.

Es recomendable visitar sitios web como:

Note que un móvil puede ser del mismo modelo, digamos, un Samsung Galaxy S5, pero si fue vendido por un proveedor como AT&T en Estados Unidos, es probable que no funcione en Cuba con la 3G. Esto se debe a que opera en la banda de 850 MHz, y en nuestro país se usa la de 900 MHz.

12— ¿Los teléfonos que aceptan 3G funcionan en 2G?

—Sí, los teléfonos inteligentes que aceptan 3G funcionan en 2G.

13— ¿Cómo puedo acceder a los servicios móviles 3G con mi teléfono actual?

—Usted puede acceder a los servicios móviles de tercera generación si posee un teléfono inteligente que soporte 3G en la frecuencia de los 900 MHz. La vía más rápida para saber si su teléfono actual puede acceder a esta nueva tecnología, es buscar un área con cobertura 3G y verificar que en la parte superior de su celular (con la tarjeta SIM insertada) aparezca uno de los siguientes íconos 3G, H o H+ (estos representan a la tercera generación).

Además, puede consultar al personal especializado en el tema. O escribir al correo electrónico: atencion.usuarios@etecsa.cu donde podrá aclarar sus dudas al respecto.

14— ¿Todos los teléfonos que Etecsa ha vendido en sus oficinas comerciales soportan 3G?

—No todos los teléfonos que se han vendido en las oficinas comerciales de Etecsa soportan 3G. Los celulares que soportan 3G que se venden en dichas unidades están debidamente identificados con la información pertinente.

15— ¿Qué sucederá con los teléfonos que solo soportan 2G?

—Los teléfonos que solo soportan la 2G tendrán acceso a los servicios que admite esta tecnología: voz, SMS, correo electrónico y mensajería instantánea. Con el resto de los servicios la experiencia será muy pobre.

16— ¿Subirá el precio de los teléfonos móviles que aceptan 3G?

—El listado de precios de los teléfonos móviles de Etecsa no se modificará.

17— ¿Cuánto consume la red 3G de batería?

—El consumo de batería en 3G es más elevado que en 2G.

18— ¿Dónde tengo cobertura 2G?

—La cobertura 2G está en todo el país. El mapa de cobertura celular lo puede consultar en las oficinas comerciales de Etecsa o en su sitio web, www.etecsa.cu.

19— ¿Cómo puedo saber si tengo cobertura 3G?

—Si aparecen en la parte superior de su celular los íconos 3G, H o H+ pertenecientes a la tercera generación de la telefonía móvil usted tiene cobertura 3G. De no aparecer usted no está en un área con cobertura 3G o su teléfono no soporta esta tecnología.

20— ¿Qué sucederá cuando estoy en una zona no cubierta por 3G?

—Cuando usted se encuentre en una zona donde no llega la tecnología 3G, podrá acceder a la 2G que presta los servicios tradicionales de voz, SMS, correo electrónico y mensajería instantánea. Esto solo sucede cuando el teléfono en su configuración de red está en modo automático. Si está para solo 3G, al pasar a una zona 2G se queda sin servicio.

21— ¿Qué afecta la calidad de la señal?

—La calidad de la señal se afecta por varios motivos: altura, obstáculos de concreto o metal, como sótanos, elevadores y paredes gruesas. La distancia a las antenas. Estar en interiores o en el exterior, y la cantidad de personas que se encuentren conectadas al mismo tiempo (redundancia).

22— ¿Es posible cambiar de red según la cobertura disponible?

—Usted sí puede cambiar de red según la cobertura disponible si la configuración de red de su teléfono está en modo automático. De no ser así, debe hacerlo de forma manual.

En los teléfonos con sistema operativo Android, generalmente se sigue esta ruta: Menú ajustes/ Más redes inalámbricas/ Redes móviles/ Tipo de red preferida o selección del operador /3G.

23— ¿Puedo usar 3G desde otros dispositivos móviles?

—Se puede utilizar la red 3G en una tableta (si soporta la tarjeta SIM), o con una memoria USB que soporte esta tecnología en la frecuencia de los 900 MHz.

24— ¿Seguirá funcionando la red 2G?

—La red 2G va a seguir funcionando. Por el momento, no está previsto desactivarla.

Fuentes: David León Rosich, especialista de la Dirección Comercial de la División La Habana de Etecsa; Mabel Caridad Lugo Álvarez, instructora de la Dirección Comercial de la División La Habana de Etecsa, y el sitio web de la Empresa.

De forma gratuita cualquier usuario prepago de telefonía móvil puede acceder a través de la red de datos al sitio mi.cubacel.net. Esta web tiene posibilidades de registro, paso que permite al usuario acceder a la compra de servicios como Plan Voz, Bolsa Nauta, Plan Amigos o SMS, con solo presionar sobre su pantalla unas cuantas veces. Así se evitan los engorrosos códigos USSD para la contratación de estos servicios, los cuales resumimos para nuestros lectores.

Hoy es posible, a través del código *133#, acceder a un rápido menú para la contratación de estos planes. También se puede hacer de forma directa mediante los siguientes códigos:

*222*767# (Plan SMS) *222*869# (Plan Voz) *222*328# (Bolsa Nauta) *222*264# (Plan Amigos)

Con el registro en Mi Cubacel todos estos pasos son más amigables. El portal permite también verificar que el IMEI del teléfono sea válido para operar bajo la red de Etecsa.

En cuanto al Plan Amigos, hay que aclarar que ha sufrido una modificación: ahora solo será posible cambiar tres veces a los amigos incluidos en el Plan en el transcurso de un mes natural, es decir, del primer al último día de dicho período, informaron fuentes de Etecsa.

Consejos de Etecsa para la navegación por datos

A partir de las experiencias de los usuarios, para hacer un mejor aprovechamiento de los volúmenes de datos, Etecsa recomienda:

Desactivar las sincronizaciones en línea y la actualización automática de las aplicaciones del teléfono.

Utilizar los distintos navegadores a través de internet configurados en modo ahorro de datos.

Medir el consumo de datos configurando en su teléfono los límites deseados.

Desactivar los datos móviles del teléfono si no se está navegando.

Hacer descargas y actualizaciones desde las zonas wifi donde la tarifa es por tiempo y no por volumen.

Registrarse en el portal Mi Cubacel para autogestionar sus servicios y adquirir nuevas ofertas de una manera más cómoda.

(Tomado de Juventd Rebelde)