Asociación de Combatientes: Cada generación se debe a su tiempo (+ Video y Podcast)

A propósito del aniversario 24 de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), Cubadebate conversa con dos de sus fundadores: Víctor Dreke y Orestes Román. Ambos recuerdan el surgimiento de la organización en el difícil contexto de 1993 y analizan sus retos hoy día.

Víctor Dreke: Cuando era un adolescente participó en protestas contra Fulgencio Batista, fue miembro del Movimiento 26 de Julio. Luego del trinfo de la Revolución ocupó varios cargos, fue jefe de operación del Ejército Rebelde en la lucha en el Escambray, dirigió dos compañía en el combate de Playa Girón y fue ascendido a Comandante. En 1965 fue el segundo jefe de la columna del Che Guevara en el Congo. En 2011 fue elegido vicepresidente primero de la ACRC y en la actualidad se desempeña como presidente de la misma Asociación en La Habana. Orestes Román: Al trinfo de la Revolución tenía 12 años, cuatro años más tarde ingresó en las Fuerzas Armadas. Desde mayo de 1988 hasta diciembre de 1989 sirvió como internacionalista en la Guerra de Angola. Se retiró de las FAR como teniente coronel. Fue fundador de la Asociación de Combatientes en el municipio Cerro y desde 1995 ha sido presidente de la misma en Plaza de la Revolución.



La Asociación de Combatientes (ACRC) surge en un momento complicado, año 1993, pleno Periodo Especial ¿Cómo recuerdan aquella etapa inicial?

Orestes Román: La Asociación surgió en el momento preciso. Fue una idea que venía madurando durante mucho tiempo para hacer una organización que agrupara a todos los veteranos cubanos que habían participado en las diferentes etapas de la lucha en Cuba, incluso a los de la Guerra Civil Española.

En aquel momento existía la Oficina de Atención a los Combatientes, que no es lo mismo que la Asociación, pero trabajamos en conjunto. Entonces, a ellos se le dio la tarea de hacer un levantamiento para unir a los miembros del Ejército Rebelde, de la lucha clandestina, de las misiones internacionalistas, jubilados de la FAR y el MININT que estuvieron de servicio durante más de 10 años, combatientes de Girón, de la Lucha Contra Bandidos, fundadores del Batallón de la Frontera, milicianas del Batallón Lidia Doce y los responsables de milicia.

¿Qué objetivos tiene la Asociación de Combatientes en la actualidad?



Orestes Román: La primera tarea de la ACRC es la defensa de la Revolución, otra tarea muy importante es velar por la calidad de vida que timen nuestros combatientes, luchar por nuestros combatientes y ayudar a los que más bajos ingresos. Nuestra tarea principal está basada en eso.

Además, debemos divulgar la historia de nuestro pueblo. Para eso vamos a las escuelas y compartimos con los estudiantes.

Víctor Dreke: Nuestro trabajo fundamental en estos momentos está con los niños, con los jóvenes, con los combatientes que tienen dificultades económicas y de salud. Lo más frecuente es que los combatientes pidan atenciones debido a una enfermedad, es muy difícil que pidan aumento de salario. Aunque el gobierno sabe los problemas económicos que tienen muchos veteranos por eso se le da la posibilidad de cubrir algunas de sus necesidades de manera gratuita.

¿Qué hace la Asosiación para lograr que ningún combatiente quede desamparado?



Orestes Román: Trabajamos junto con el ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ver qué problemas tiene los combatientes, acompañarlos y mejorar su calidad de vida. No logramos que el salario nominal aumente, pero cuando una persona que gana 240 pesos recibe todos los medicamentos necesarios, come en un comedor familiar, le den un módulo de ropa de cama, un subsidio para reparar la vivienda, entonces se le ha aumentado el salario, no nominal, pero sí real.

Víctor Dreke: La Habana tiene unos 60 mil asociados, no todos los combatientes se han asociado porque es voluntario. No podemos decir que todo está hecho. Pero tenemos muy buenas relaciones con el ministerio de Educación. Los combatientes participan en actividades en honor a fechas históricas. Igual con Salud Pública para que se siga de cerca los problemas de salud de los combatientes, pero sin ningún privilegio especial por encima del resto del pueblo.

¿Realmente se ha logrado que los combatientes estén atendidos?

Orestes Román: En Plaza de la Revolución durante este año hemos dado 130 mil pesos en recursos a nuestros combatientes. Esto estuvo detenido por la situación del ciclón Irma, cuando los recursos se concentraron en los damnificados.

Pero ya se está retomando y se ve que los combatientes se sienten atendidos. Porque en definitiva ellos lo que piden es el reconocimiento social, no cosas materiales.

Hoy es imprescindible lograr un enlace generacional entre la juventud y quienes participaron en las diferentes luchas armadas de la historia reciente de Cuba ¿Cómo participa la ACRC en este proceso?



Orestes Román: Una de las tareas de la ACRC es la unión entre los propios combatientes y de ellos con los jóvenes, porque las nuevas generaciones ven a los líderes de la Revolución como algo lejos. Por ejemplo, con los internacionalistas hicimos un encuentro con los muchachos del tecnológico para que conozcan sus historias.

Me indigno cuando escucho que la juventud está perdida, lo que pasa es que cada generación se debe a su tiempo. Cuando a los jóvenes se le cuentan las historias reales ellos entienden.

Hoy la realidad es muy diferente. Cuando triunfó la Revolución yo tenía segundo grado porque mi papá me dijo: “ya no estudias más, que ya sabes más matemática que yo, tienes que ponerte a trabajar”. Hoy todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar todo lo que quiera. No se puede cambiar abono por libertad. En la década de 1950 cuando la gente sentía una patrulla se escondía, hoy hasta bromean con los policías. Por eso tenemos que transmitirles la historia a nuestros jóvenes para que sepan que la Revolución no salió de la nada y no tiene nada que ver con otra Revolución.

Víctor Dreke: Ningún viejo ha hecho una Revolución. ¿Quiénes son los que están cumpliendo misiones internacionalistas en la actualidad? Los jóvenes. La juventud no está perdida. A nosotros a principios de la Revolución nos decían que éramos unos delincuentes y unos irresponsables; cuando analizas los diferentes momentos de la historia de Cuba, te das cuenta que los protagonistas son siempre los jóvenes. A mí me hubiese gustado estar con Maceo, pero no me tocó. Los jóvenes de hoy también tienen sus luchas.

