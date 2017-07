USA Baseball quiere más pasión latina

Cary, Carolina del Norte.— Desde su creación en 1978, USA Baseball representa esta disciplina ante el Comité Olímpico de Estados Unidos y la Federación Internacional de Béisbol, al tiempo que reúne a más de 12 millones de jugadores de toda el país desde la categoría de 12 años hasta la universitaria.

Dentro de sus funciones principales está promover y desarrollar el deporte nacional de la nación norteña en el nivel de base, así como nacional e internacionalmente. Su actual sede central en Carolina del Norte abraza por estos días a la selección cubana, como parte de un tope bilateral iniciado en 1987 hasta 1996 y retomado con la misma fuerza de antes desde el 2012.

Paul Seiler, director ejecutivo de la entidad, accedió a conversar con la prensa cubana a partir de una batería de dudas y preguntas en la que no escondió los retos y errores principales del trabajo actual, su opinión sobre el sistema de clasificación olímpica para Tokío 2020, así como la necesidad de “imprimirle un poco más de pasión latina a los peloteros estadounidenses”.

¿Por qué este año el equipo para el tope contra Cuba no sobrepasa los 20 años de edad, lo cual no ha ocurrido así en otros matchs en el que se incluían jugadores hasta 23 años?

“Por el reglamento de las universidades, los peloteros que vienen subiendo y están en tercer y cuarto año (21 a 23 años) pueden entrar al Draft (proceso de selección para entrar a Major League Baseball) y por tanto no los convocamos porque tienen muchas probabilidades de ser escogidos allí.

“Después de este verano, los muchachos que juegan ahora contra Cuba regresarán a la Universidad y en junio del 2018 muchos podrán aspirar al Draft y de ser seleccionado no pueden jugar ya con USA Baseball. De no ser elegido pueden continuar hasta los 23 años.

“El próximo año mantendremos la misma filosofía (19-20 años) para el tope con ustedes porque los mayores están concentrados en lo que expliqué y no tienen interés en jugar con nosotros. Por eso cada año conformamos un equipo nuevo, aunque algunos de primer año sí pueden continuar porque no tienen la presión del Draft”.

¿Puede considerarse USA Baseball la principal cantera de peloteros estadounidenses a Grandes Ligas?

“Te puedo responder con algo que acaba de ocurrir en el Draft que acaba de pasar en junio. Por ejemplo, en la primera ronda, de los 30 seleccionados 16 fueron peloteros que han pasado por USA Basaball. Es decir, poco más del 50 por ciento.

“Y no necesariamente son los que jugaron en nuestros equipos universitarios, sino los que estuvieron en algún momento en las categorías inferiores, pues trabajamos desde los 12 años en la conformación de equipos nacionales para competencias nacionales e internacionales”

USA BASEBALL es la organización de preparar también los equipos de Estados Unidos para lides como Juegos Panamericanos y Olímpicos. ¿Qué opinión le merece el posible sistema de clasificación para la cita olímpica de Tokio 2020?

“Lo primero que debemos decir es que estamos muy contentos con el regreso del béisbol a los Juegos Olímpicos. Para nadie es un secreto que en nuestro continente están los países con más talentos para este deporte: Cuba, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Dominicana, México, Panamá, Nicaragua, Venezuela y otros.

“Con el sistema que se está proponiendo se garantiza al menos dos equipos por América a través de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), pero también tenemos la posibilidad de llegar a tres plazas, que sería la mitad de los conjuntos clasificados.

“Por supuesto, me hubiera gustado ocho equipos en el programa olímpicos, pero ya esto es un logro. Por tanto, Japón es automático, hay otro cupo de Asia, una para Europa, dos para COPABE, y el último pudiera también ser de nuestra zona geográfica.

“Sin embargo, el sistema también tiene su injusticia, pues en el Premier 12 del 2019 obtendrían los boletos los mejores ubicados por América y Asia, aunque queden por debajo de un país de Europa. Si Italia u Holanda quedaran campeonas de ese Premier 12 no recibirán ninguna plaza y tendrían que esperar por su torneo preolímpico”.



Volvamos al intercambio de USA Baseball con Cuba. ¿Qué otros proyectos se han estado proponiendo o trabajando, además del tope actual y un posible añadido para el 2018 con una formación sub 18?

“Tuvimos una reunión recientemente con Higinio Vélez y Yosvani Aragón, y le planteamos la idea de extender la colaboración a programas con niños y la posibilidad de jugar la liga americana en la categoría infantil o de conectar esta con la liga cubana. Si logramos eso en el futuro adelantaríamos muchas cosas y desarrollaríamos muchachos y equipos con más calidad, pues haríamos hincapié en la educación, la formación y amor al béisbol desde esas edades.

“Esos proyectos lo estamos mirando también hacia adentro porque hay comunidades en Estados Unidos que les hacen falta eso, como también hay entrenadores que necesitan más educación técnica para elevar los resultados en el deporte.

“Cuando hablamos de proyectos con Cuba incluimos también la posibilidad de ayudarlos y negociar recursos materiales para mejorar los terrenos allá y otras cosas que sabemos tienen problemas”.

Después de creada hace casi 40 años, cómo USA Baseball se evalúa en lo alcanzado y en lo que falta aún por conseguir.

“Durante muchos años nuestro enfoque estuvo solo en formar equipos para representar a Estados Unidos en eventos internacionales de todas las categorías mencionadas, pero en los últimos años cada uno de los departamentos de la organización está dedicado a elevar el nivel del béisbol en el país, más allá de formar equipos.

“Es decir nos hemos propuestos metas más integrales, más redondas en el deporte. Por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido con los peloteros jóvenes es que los entrenadores abusan de ellos y los ponen a jugar todo el año en varios equipos y torneos porque no tienen educación y abusan de sus cuerpos.

“Nosotros hemos creado un programa: “Lanzando inteligente” que tiene sugerencias para padres y entrenadores. Lo hemos hecho para que en dependencia de la edad del niño sepan los lanzamientos que debe tirar por días y semanas.

“Así evitaremos que peloteros con 14 años tengan que operarse de Tommy John como está sucediendo cada vez más. Por eso USA Baseball pone educación, recursos y ciencia, para evitar que eso suceda y proteger a los atletas.

“Hoy somos una organización mucho más completa, una Federación que no solo está enfocada en formar equipos, sino en el bienestar del deporte. Estamos bien conectados a las cosas que no están funcionando bien en la categoría juvenil, que es fundamental para la salud de este deporte en el futuro.

“Si vamos a hablar de historia, seguimos diseñando programas de competencia para los equipos, pero hoy gastamos dinero, recursos y esfuerzos para servir al béisbol”.

Muchas veces los peloteros estadounidenses han elogiado los talentos y la calidad del béisbol cubano, pero en lo personal ¿qué es lo que más le gusta o impresiona de nuestra pelota?

“El primer viaje mío a Cuba fue en 1996 a Sancti Spiritus, al campeonato mundial juvenil sub 18.Han pasado más de 20 años de viajes continuos en las diferentes responsabilidades que he tenido. Y voy a responder la pregunta en dos dimensiones.

“Primero acerca de la gente de cuba. Cada vez que viajo allá me quedó asombrado del nivel de inteligencia del cubano sobre el deporte, los conocimientos que tienen sobre la pelota cubana y universal. Federativos, peloteros y entrenadores hemos conversado sobre eso otras veces y nos ha impresionado mucho eso porque es algo muy particular de ustedes.

“Hemos llegado a la conclusión que el equipo universitario de nosotros hay que medirlo a partir del rendimiento que tenga con la selección cubana en estos topes. Si le ganan eso significa que nuestro trabajo está bien, pero si pierden hay que revisar todo lo que hemos estado haciendo.

“Lo segundo es la pasión con que juegan a la pelota los cubanos. Y te pongo otro ejemplo de algo que me dio rencor en el último Clásico Mundial. Los peloteros de nosotros juegan muy robóticos. Yo quisiera que los nuestros tuvieran un latino, un cubano dentro. A mí no me importa si no pueden tener esa pasión latina en una temporada completa, pero al menos en esas dos semanas sí me gustaría. Lo que más adoro de los entrenadores y peloteros cubanos es que la vida de ellos es el béisbol.

Finalmente, pudiera confesar algo personal. ¿Por qué pelotero cubano siente o sintió especial admiración?

(Sin pensarlo mucho se ríe y responde) “En la época de Victor, Linares, Casanova y otros muchos no estaba en el puesto que ocupo hoy. Esos equipos tenían otros gerentes y para ellos esa generación fue legendaria. Y creo que lo son por lo que me contaron.

“Pero la conexión más directa con los equipos Cuba empezó en el 2000 y desde entonces me fijé en un pelotero que fue un poco incómodo para nosotros, pero siempre le tuve mucho respeto por el por el control que tenía del equipo: Ariel Pestano. Era el general de todos los equipos Cuba. Y como jugaba él, así jugaba el equipo.

“He conocido a muchos peloteros cubanos talentosos, que juegan incluso en Grandes Ligas, pero Pestano manejaba el equipo con mano fuerte. Era un fuera de serie”.