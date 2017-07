Raúl González, tigre suelto en Carolina del Norte

Cary, Carolina del Norte.— Cuando confeccionaron la selección para la Liga Can-Am y el tope contra Estados Unidos, Raúl González recibió una noticia inesperada, pero que le devolvió a su posición preferida: el campo corto, la cual no puede jugar con su equipo Ciego de Ávila en las Series Nacionales porque reconoce que hay mejores defensores allí.

Tras 23 partidos en menos de un mes, uno de los más valiosos “tigres” avileños exhibe hoy el rendimiento más estable de todos los jugadores frente a los lanzadores estadounidenses, quienes van dejando salgo negativo de dos reveses para la escuadra nacional en igual cantidad de salidas a los terrenos.

“No me puedo sentir bien, a pesar de estar bateando con relativa facilidad (500 average, de 8-4, par de anotadas y un remolque) porque no hemos podido ganar ninguno de los dos juegos aquí y un pelotero no se debe a otra cosa que no sea a su equipo”, señala Raulito, como todos lo llaman en este conjunto.

La soltura con que se le ha visto conectar contrasta con el slump colectivo en que anda el resto de sus compañeros, tras haber compilado 290 de promedio en el periplo por la liga independiente canadiense-americana, donde nuestro entrevistado compiló para 301 (83-25, con cinco dobles, un cuadrangular y nueve remolques).

“Es cierto que hay calidad en el pitcheo de los americanos, pero nosotros hace solo unos días enfrentamos uno superior y le dimos bien. Quizás hay desespero, ansiedad por comenzar a producir y no se puede olvidar tampoco que el cansancio quizás esté pasando factura”, dialogó el comodín de varios equipos Cuba, con 12 temporadas jugadas en nuestras Series Nacionales.

El hecho de ser el más experimentado en cuanto a participaciones en topes de este tipo —estuvo en 2014, 2015 y 2016— no le da ventaja clara, pues en las anteriores oportunidades apenas pudo sumar tres sencillos en 29 turnos al bate con diez ponches y dos carreras anotadas.

Raúl no quiere saber del pasado ni hablar de la lesión que lo alejó del line up durante algunas jornadas en Canadá. “A mi lo que me gusta es jugar pelota y no soporto estar sentado en el banco, además, aprendí de mi padre (Raúl González, también) que la pelota se vive hasta el final o se vive”.

Sobre el desenlace que pudiera tener esta quinta edición de los topes tras su reanudación en el 2012 afirmó: “Todos los días salimos por la victoria y aunque la motivación pueda haber decaído, los entrenadores están haciendo un gran trabajo para que pasemos esa página y nos concentremos en el juego diario.

“De los cuatro equipos americanos que he visto o enfrentado en los topes anteriores este es el más discreto por su juventud e inexperiencia (todos son de 19 y 20 años y primer o segundo), sin embargo, no podemos confiarnos y necesitamos producir carreras y correr mejor las bases”

Raúl acumula 291 como average en 12 campañas en Cuba, es tres veces monarca nacional bajo las riendas de Roger Machado (a quien calificó como un amigo y padre, pues jugaron juntos), al tiempo que desea festejar sus 30 años de edad el venidero 22 de julio con una cara más feliz. De momento el titular es válido: “un tigre anda suelto en Carolina del Norte”.