Confesiones de Adalberto Álvarez: “De Cuba pal mundo entero”

Ganador de premios nacionales e internacionales, camagüeyano de pura cepa, músico, compositor e intérprete cubano, de gran prestigio, Adalberto Álvarez, tiene dentro de las cualidades que le distinguen como músico, el hecho de haber retomado el Son, género musical bailable, nacido en nuestro país, proporcionándole nuevos aires, hasta reinsertarlo en la atmósfera y las sonoridades contemporáneas.

Conocido como “El Caballero del Son” y defensor de la música popular cubana, de la cual es uno de sus más importantes exponentes, por estos días se encuentra en los Estudios Abdala, de la capital, grabando una nueva producción discográfica.

Precisamente para conversar de este fonograma, nos dimos cita en los estudios de grabación, el pasado martes, 13 de junio.

Cubadebate les regala a sus lectores las confesiones del maestro sonero en esta oportunidad.

Adalberto, en medio de una moda, donde la música llamada urbana, cada vez ocupa más espacios virtuales y reales, no solo en Cuba, usted sigue defendiendo el Son como género. ¿Cuáles son sus propuestas en esta nueva producción?

Estamos dándole continuidad al trabajo de muchos años, en el 2018 cumpliré 45 de vida artística, entonces nos estamos renovando cada vez más, sin perder la esencia. Estamos haciendo ahora un disco que tiene un poquito de todo, de tradición, contemporaneidad, un poco de lo que siempre hacemos para el bailador, que es el público para el que trabajamos fundamentalmente.

Es un disco que tiene además, temas para poder escuchar, y sobre todo posee una gran carga de todos los elementos de la música cubana, que es lo nos ha caracterizado siempre, sin renunciar a tendencias que pueden existir en la parte armónica. Eso sí, trabajamos siempre para el bailador y respetamos mucho el concepto del Son tradicional y contemporáneo.

¿Qué hay de los inicios de Adalberto en este disco?

La trova, género que siempre estuvo conmigo, por mamá, por papá, por mis abuelos. Es un leitmotiv que se repite en todas mis producciones, porque es mi esencia, porque eso va conmigo.

Independientemente a que hay temas muy novedosos que poseen sonoridades muy actuales, el espíritu trovadoresco y sonero se mantienen, es algo a lo que no renuncio, ni renunciaré jamás.

¿Esta producción llevará por título: De Cuba pál mundo entero?

Si efectivamente, así se llamará el disco y responde al título de una de las canciones que lo integran. La pusimos en consideración del público antes de grabarla, ha funcionado muy bien… pero además nosotros estamos en Cuba y desde aquí, hacemos música para el mundo entero.

¿Cambios en la Orquesta?

Tenemos un nuevo vocalista, tal y como había insinuado en el programa televisivo “Sonando en Cuba”, yo tenía interés en algunos de los concursantes y en este caso, pues se une a nuestra agrupación, Ramón Álvarez, que es una voz muy apropiada para lo que hacemos. Se ha acoplado muy bien a la orquesta.

Es muy buen sonero, pero digo más, es muy buen cantante, porque es capaz de interpretar varios géneros musicales, lo que me permite abrir el rango de posibilidades en el proceso de creación, sobre todo, a la hora de escribir una canción.

¿Cuántos temas conforman el disco?, ¿quiénes son sus autores?

Tiene 10 temas y en cuanto a los autores, yo siempre dije que las versiones, eran muy interesantes, cuando se hacen bien.

Recuerdo una lección que aprendí de Rafael Lay. Todo el mundo sabe, que la orquesta de mi vida, siempre ha sido la Aragón y bueno, aprendí con Lay, que cuando algunos temas se ponían de moda y tú eras capaz de interpretarlos a tu manera, sin faltarle el respeto a la idea original del autor, más bien aportando algo, ese hecho podía tener resultados increíbles, en el público.

Por eso, entre los temas, hay uno de Enrique Iglesias, se llama,”Duele el corazón”.

Resulta que cada vez que yo lo escuchaba, sentía que ese tema tenía algo de Son, no lo veía de la misma forma en que Enrique lo interpretaba, que lo hace muy bien, por cierto.

Entonces cuando entró Ramón a la orquesta, me dije, este es el cantante idóneo para interpretar el tema de Enrique, por eso aparece en esta producción, en una versión muy cubana.

También tendremos a César Hechevarría, “El Lento” como autor, como se ha hecho habitual en mis discos, Jorge Díaz, aporta un tema. El resto, 7 títulos, son de mi autoría. Por suerte… todavía escribo.

En este caso quise rescatar dos de mis obras, una la grabé hace muchos años, se llama, “Soy yo, no busques más”, que fue interpretada por Valentín y te cuento, que estando en un ensayo me da por montarla y llega un trabajador de la radio, de un programa musical muy importante y me dice: Oye eso está bueno… ¿ese tema es nuevo? , sin saberlo, me dio tremenda alegría, porque me di cuenta que si él no lo conocía, eso quería decir que mucha gente no lo había escuchado, por eso lo volví a grabar.

Por último quise complacer a mi padre, que en gloria esté. Él me pidió que le diera a uno de los cantantes de mi orquesta, en especial a Jusvier Iznága, conocido por Mantecao, “Déjala que se vaya”… y lo hice por él, independientemente a que me gusta mucho.

Sin embargo ahora al escuchar la grabación, me doy cuenta que la vida te da algunas sorpresas…así pasó con, ¿Y qué tu quieres que te den?, que nadie pensaba que se iba a convertir en hit y uno nunca sabe dónde está el hit, a lo mejor el hit está en una cosa que ya hiciste y se pone de moda de nuevo.

Creo realmente que el disco está muy balanceado.