El titular que no hemos leído: “EEUU levanta el bloqueo a la contratación de beisboleros cubanos”

La prensa internacional nos ha informado del acuerdo histórico entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de EEUU (1).

Peloteros cubanos ya podrán jugar allí de manera legal, sin perder su residencia en la Isla ni dejar de representar a su selección. Muy pocos medios, sin embargo, explican por qué este acuerdo no había sido posible hasta ahora.

Algunos manipulan al extremo de culpabilizar al Gobierno cubano de esta situación. Es el caso del diario argentino Clarín, que titulaba “Cuba autoriza a sus beisbolistas a jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos” (2).

¿Cómo que “Cuba autoriza”? Desde hace años, deportistas de la Isla, en al menos 11 especialidades, juegan en clubs profesionales de otros países. Son contratos por los que el Instituto de Deportes de Cuba (INDER) recibe un porcentaje de los ingresos, que destina al deporte base y a la reparación de instalaciones (3).

La Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de EEUU llevan años tratando de legalizar una fórmula similar (4). ¿Dónde ha estado el obstáculo? En las leyes del bloqueo económico y financiero a Cuba (5). Hasta ahora, el Estado cubano no podía recibir desde EEUU un solo dólar por contratos o impuestos; los peloteros estaban obligados a residir fuera de la Isla para poder jugar en las ligas norteamericanas; debían romper toda vinculación con las instituciones deportivas cubanas; e incluso firmar una declaración en la que aseguraran no ser miembros del Partido Comunista (6). Esto, en la práctica, implicaba la salida ilegal de Cuba y, en no pocas ocasiones, caer en manos de mafias criminales (7).

En pocos medios leemos cuál ha sido la clave de todo este asunto: una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Departamento del Tesoro de EEUU) (8), que abre la puerta para que la Federación Cubana de Béisbol reciba un porcentaje del valor de los contratos, con el que financiará el deporte base en la Isla (9).

Proponemos, por ello, otro titular mucho más clarificador: “EEUU levanta el bloqueo a la contratación de beisboleros cubanos”.

Por supuesto, la derecha más extrema de Miami, a la que se le destruye otro viejo argumento contra Cuba –la supuesta “huida hacia la libertad” de jugadores cubanos- ya ha puesto el grito en el cielo. El senador republicano Marco Rubio ha pedido a Donald Trump la anulación de este acuerdo, porque –asegura- “permite al régimen cubano traficar con los peloteros cubanos” (10).

Oyendo esto ¿ya no les queda un poco más claro dónde estaba el problema?

