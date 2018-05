Con dos que se quieran III: Una buena propuesta en el horno para la TV

Cuando vean Con dos que se quieran III, las personas amantes de las antigüedades encontrarán una reminiscencia de finales del siglo XIX y principios del XX: el vis-à-vis, aquellos asientos en forma de S que usaban las suegras del novio para que los prometidos estuvieran cerca, en intimidad, y a la vez imposibilitados de ir más allá de un roce de labios.

Ese mueble en que se sentara Amaury Pérez Vidal en setenta ocasiones para realizar igual número de conversaciones con sus invitados, fue lo primero que me llamó la atención cuando entré en el estudio donde se graba la tercera temporada de un programa con aceptación de crítica y público en sus emisiones anteriores.

El vis-à-vis (el nombre me lo dijo Rafael Solís, al tanto de cada detalle en las cámaras y las luces) un día será verde, otro malva, o azul, porque la iluminación es la justa y así Amaury tendrá en cuenta el color de su traje.

Se filma en HD, hay cuatro cámaras incluidas dolly y fly cam, un cambio de escenografía: esta es más moderna (no una sala de una casa como hay tantas hoy en la TV), pero para darle sentido de continuidad al fondo del entrevistado se verán los objetos que identificaban las temporadas anteriores.

Con la cámara aérea podrán ser disfrutadas obras de algunos de los entrevistados, por ejemplo de Ares, que no sé cuándo saldrá, porque lo que se graba esta semana aparecerá en 2019 y Amaury aún no sabe ni el día ni la hora que ocupará en la programación.

Estuve el día que entrevistaron a Víctor Fowler, una verdadera lección de sabiduría y dominio no solo de la poesía, sino del arte de ser y estar en Cuba, y también a Gloria Torres, esa mujer corajuda que, si no me equivoco, es la única directora de musicales en nuestra televisión. Sé que también podrán ver a Javier Sotomayor, Mireya Luis, Joaquín Borges (un ciego con 20/20 en los ojos), Raquel Mayedo y… bueno, la lista es larga, desconozco el orden.

Porque la manera en la que saldrán depende de especialidad, sexo, cómo hayan sido (efervescente o pálida), para que la dramaturgia esté presente no solo en cada programa sino en la temporada.

Todo eso lo logra el equipo. El primero en reconocerlo y apuntarlo es Amaury, su conductor y director general. Sin María Teresa González (Petí), Carmen Rosa Báez y Nereida Ortiz, sus asistentes, fotógrafas, buscadoras de información, le sería imposible entrevistar a diez personas, dos cada día, de lunes a viernes, que, al margen del conocimiento que se tenga de ellas, pueden sorprender.

A ese equipo pertenecen también, además de Solís, en las cámaras, Iván Nápoles, Yamil Santana y Julio Simoneau, en fly cam Luis Najmias, Josué García, Julio Alejandro Hernández y Juan Antonio Hernández, quienes cuentan con Alejandro Vázquez García como asistente.

Ronny Esteban Herrera es el productor de rodaje; Alían Hernández el data manager; de la iluminación es responsable Pedro Oscar Pérez; del maquillaje y peluquería, una maga, Aymara Cisneros, y del dolly man, Luis Juara.

El montador fue Ariel Leiva; el electricista, Vladimir Pérez; jefe de catering, Alexis Álvarez; diseñadores de presentación, Andy Luis Ruiz y Sergio Valencia; corrector de luces, Julián Betancourt; asistente de edición, Gabriel Daniel González, y el equipo de producción lo integran Mayté Zarraluqui, Yanara Nistal, Yohan León y Frank Cabrera; mientras que el balancista distribuidor es Alberto Alejandro Reytor; el ambientador, Raúl Pérez Ochotorena; el utilero, Guillermo Roldán; el asistente de dirección de post filmación, Roberto Viña, y como gestora económica, Pura Pérez.

La dirección de arte es de Aramis Balebona y en la exquisitez que vi de escenografía merece mención especial el Grupo Hiran Muebles, con los carpinteros Alfredo Castellanos y Yoel del Río, que lograron convertir el plywood en una superficie lisa, perfecta, pintada, que parece cualquier cosa menos… plywood.

De la edición se encarga Adrián Garcia, y luego de que él haga lo suyo, y yo vea el programa en televisión, seguro que comprobaré una vez más “la mentira perfecta”. Sí, porque quien no ha estado en un set no tiene idea de los cables, raíles…; que puede ser un lugar pequeño, y luego, por esa maravilla que es el audiovisual, se convierte en un programa que te imaginas de amplitud, confort, y si se sazona con una conversación amena, a veces picante, se saborea en la casa. Ah, todo esto ha sido posible porque Francisco Álvarez ha realizado una producción adecuada.

No por gusto he nombrado el team work completo. Cuando se empieza a grabar no se oye una mosca, y no exagero. Los celulares se apagan; en solitario, con zapatos apropiados, Solís, más que caminar, planea por el estudio, y Amaury solo recibe el marcaje del tiempo o alguna sugerencia que le realizan Petí o Carmen Rosa de parte de Ricardo, Tato o Pérez (sonido directo), porque se trabaja con una férrea disciplina.

Ya adelanté lo que viene en esta próxima entrega, pero sé que tendré sorpresas y usted también, amigo lector.