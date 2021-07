Djokovic vence en el torneo de Wimbledon y alcanza el récord de 20 títulos en el Grand Slam

El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, ganó Wimbledon al batir este domingo en la final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3, alcanzando el récord de 20 títulos del Grand Slam que hasta ahora compartían Roger Federer y Rafael Nadal

“Tengo que dar tributo a Rafa y Roger por ser los jugadores más importantes que me he encontrado en mi carrera y son la razón por la que soy lo que soy hoy”, indicó.

This legendary tale gains yet another chapter.@DjokerNole is the #Wimbledon champion for a sixth time pic.twitter.com/3nTlNNMJY2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021