Asalto al Capitolio: La culpa la tienen la desinformación, redes sociales y canales conservadores, según algunos acusados

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que “hoy la amenaza más letal para el país es el supremacismo blanco”.

Lo dijo al conmemorar en Tulsa (Oklahoma) los 100 años de la masacre de unos 300 ciudadanos afroamericanos, perpetrada entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921 en el barrio negro de Greenwood en Tulsa (Oklahoma), que quedó destruido.

Biden se convirtió así en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en visitar Tulsa por el aniversario de la masacre racista ocurrida hace un siglo y prometió no olvidar nunca más esta tragedia silenciada por décadas.

Durante esta jornada inédita, el mandatario compartió protagonismo con tres supervivientes de la masacre: Viola Fletcher, de 107 años; Hugh Van Ellis, de 100 años, y Lessie Benningfiled Randle, de 106 años, a los que tuvo ocasión de conocer en privado.

“El odio nunca se vence, solo se esconde”, agregó Biden. “Estamos en un punto de inflexión como nación, lo que algunos no quieren ver ya no se puede ignorar: no fue un tumulto, fue una masacre”.

“Por mucho tiempo la historia de aquello que sucedió se contó en silencio, escondida en la oscuridad. Pero solo por el hecho de que la historia se quede en silencio, esto no significa que no sucedió: si la oscuridad puede esconder mucho, no cancelan nada”, agregó, afirmando que hace 100 años “se desató el infierno”.

Según un reciente informe de la organización Human Rights Watch, los negros en el norte de Tulsa sufren un 34% de pobreza frente al 13% de la población blanca del sur de la ciudad.

La media de riqueza de los blancos en Estados Unidos, según datos del Center for Progress, en 2019 era de 189 100 dólares, mientras que la de los negros se quedaba en 24 100 dólares.

Biden aprovechó el centenario de la masacre de Tulsa para pedir al Congreso una ley amplia que proteja el derecho al voto, en momentos en que los Gobiernos republicanos de Texas y otros estados aprueban restricciones que limitan la emisión del sufragio.

El mandatario criticó a los legisladores en el Congreso −en particular a dos senadores de su partido− por frenar los proyectos. Recordó las palabras del difunto representante John Lewis al decir que el derecho de votar es “precioso” y que es necesario protegerlo. Prometió que junio será un “mes de acción” en el Capitolio y que el proyecto es una de las prioridades de su gobierno.

En las legislaturas estatales de todo el país, los legisladores republicanos impulsan lo que según los expertos es una ola sin precedentes de proyectos para limitar el derecho al voto. Los republicanos alegan que solo tratan de prevenir el fraude electoral, pero los demócratas sostienen que el objetivo es socavar el voto de las minorías en particular.

La legislatura de Texas se acerca a aprobar un proyecto que reduciría las horas matutinas de votación, ajustaría los requisitos de identidad para los votos en ausencia y eliminaría los buzones y centros de votación de paso en auto.

El proyecto quedó bloqueado cuando los demócratas abandonaron el recinto el domingo por la noche, pero el gobernador republicano Greg Abbott ha dicho que convocará a una sesión especial para garantizar la aprobación.