Preolímpico de béisbol: Canadá, el verdugo de Cuba

El segundo enfrentamiento que tendrá nuestra selección nacional en su llave B del preolímpico de las Américas será contra Canadá el martes primero de junio, luego de chocar con Venezuela en la jornada inaugural.

Los norteños han sido la clásica piedra en el zapato para los equipos cubanos en los últimos tiempos al vencerlos dos veces en 2015 y otras dos en 2019, en el marco de los Juegos Panamericanos de Toronto y de Lima y en las ediciones del Premier 12 de esos dos años.

Nueve años y siete meses han transcurrido desde que el conjunto de la mayor de las Antillas logró vencer por última vez a estos verdugos de los tiempos modernos, cuando en el torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Guadalajara los dominaran con pizarra final de 9-5, gracias a bambinazos del hoy capitán Frederich Cepeda, Alfredo Despaigne, y el ligamayorista José Dariel Abreu.

Esta vez los canadienses vuelven a presentarse bajo el mando del experimentado ErnieWhitt, un prestigioso manager que ha estado al frente de la selección en 19 ocasiones, los ha llevado cuatro veces al podio en los Juegos Panamericanos (dos medallas de oro), y ha guiado el timón en las cuatro ediciones de los Clásicos Mundiales y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Ahora, aunque ya no contarán con los servicios del serpentinero Phillipe Aumont (un verdugo para Cuba en los últimos eventos), han convocado otra vez a varios conocidos de nuestra afición- sobre todo en el área de los lanzadores-y han conformado una nómina equilibrada y peligrosa, donde hay talento y experiencia en las Ligas Mayores.

Así tenemos los casos del veterano lanzador de 37 años Chris Leroux, un hombre que jugó seis temporadas en la Gran Carpa con resultados discretos pero ya castigó a los cubanos al vencerlos como relevista en el Premier 12 del 2005 y amansarlos durante tres capítulos cuatro años más tarde en la cita panamericana de Lima.

Estará también el zurdo RyanKellog de 27 años, ganador de ese partido en la capital sudamericana y que cuenta con un aval de seis campañas en las Ligas Menores con forja de 19-24 y un promedio de carreras limpias de 4.02 cada nueve entradas.

Conocidos en el montículo también tendremos a el diestro Dustin Molleken, un hombre que en 2016 estuvo en cuatro desafíos con los Tigres de Detroit y fue el que se anotó el salvamento en aquel pleito de Lima; y Scott Mathieson, quien lanzó el último episodio en el premier 12 de 2019 para mantener quietos a los de casa.

Este derecho tiene en su currículo tres temporadas en Las Mayores con los Filis de Filadelfia (2006, 2010, 2011), donde terminó con balance de 1-4 y un alto PCL de 6.75 en 44 entradas trabajadas.

En el staff también destacan figuras como John Axford (38 años) y con un aval de 10 campañas en la Gran Carpa con 144 juegos salvados, Andrew Albers (35 años) y cuatro temporadas en el mejor béisbol del mundo (7-6, 4.10 PCL), y Scott Richmond (37 años) con cuatro contiendas en MLB con la franela de los Bravos de Atlanta entre los años 2008 y 2012 donde ganó 9 partidos y perdió 14 con una efectividad de 5.27 PCL.

Dentro de los jugadores de posición del equipo de la roja hoja de arce aparece otra vez el jardinero Eric Woods, un hombre que ha estado toda su carrera en las Menores sin mucho ruido pero como tercer madero de su selección ha castigado el pitcheo caribeño al conectarle de 7-5 entre los dos partidos del 2019.

Otros que repiten son el jugador de cuadro JesseHodges y el máscara KellinDeglan, ambos integrantes del equipo campeón en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Hodges lleva siete temporadas en sucursales de Liga Menor y Deglan10, donde ha acumulado 80 cuadrangulares y 322 remolques en 2 mil 353 visitas al plato. Actualmente pertenece a la franquicia de los Yankees de Nueva York.

Para este crucial desafío la dirección del equipo cubano ha designado al tunero Carlos Juan Viera, sin dudas uno de los mejores lanzadores de la actualidad y que dispone de bastantes recursos para romper el maleficio ante estos rivales.

Viera fue el pitcher que abrió por Cuba ante los canadienses en el último Premier 12 y aunque sufrió la derrota apenas le anotaron una carrera en cinco capítulos y un tercio, donde sólo toleró tres hits, regaló cuatro boletos y liquidó a siete contrarios por la vía del ponche.

La tarea es dura pero no imposible. Cuba ya sufrió el abandono en este torneo que aún no comienza de una de sus principales piezas ofensivas, pero no será la primera vez ni la última que otro recoja la bandera del suelo y cargue contra los contrarios al toque de “A degüello”. Apoyemos a los nuestros.