La CIA desnuda su fracaso: Imprimió moneda de plata anticipando rotundo triunfo en invasión a Cuba en 1961

La Agencia Central de Inteligencia ha sido hoy el hazmerreir de las redes sociales digitales. El todopoderoso ente del espionaje y la subversión estadounidense ha hecho público en su sitio web una reliquia de su prepotencia: una medalla de plata que anticipaba el triunfo de la invasión mercenaria por Bahía de Cochinos, al sur de Cuba, en 1961.

La moneda que se acuñó anticipadamente para celebrar una victoria nunca lograda presenta un contorno de Cuba con un invasor que avanza más allá de un miembro caído de las fuerzas revolucionarias cubanas en primer plano. El reverso muestra de manera destacada una cruz, un escudo y la bandera de Cuba con las frases "Cruzada por la Libertad de Cuba" y "No habrá fin más que la victoria".

Como describe el propio sitio de la CIA: "El presidente Dwight Eisenhower ordenó a la CIA que derrocara el régimen de Castro. El plan acordado en última instancia, entrenar y armar a los exiliados cubanos para invadir Cuba en Bahía de Cochinos, llegó a la fase de combate en abril de 1961 bajo la administración de John F. Kennedy. La invasión fue un desastre absoluto; Las fuerzas militares de Castro capturaron o mataron a la gran mayoría de la fuerza de invasión en tres días."

Los restos de aquella Brigada invasora capturada en suelo cubano, fueron canjeados por alimentos y se han convertido en una rémora del fracasado y persistente proyecto de derrocar a la Revolución Cubana.

Buenos aprendices de la CIA, los derrotados en Playa Girón también han hecho su medalla de la victoria nunca lograda, cuyo más conspicuo receptor ha sido nada menos que el también derrotado Donald Trump.

Para que disfruten nuestros lectores, aquí les dejo algunas de las reacciones que se han visto hoy en las redes sociales, varias con la figura sonriente de Fidel como protagonista:

This silver coin commemorating an anticipated (but never realized) Bay of Pigs victory features an outline of Cuba with a rebel invader advancing past a fallen member of Castro's military in the foreground. #HISTINT #Museum

What is this, a participation trophy? Back in the old days, you only got applauded for a coup if it succeeded. https://t.co/R41026BmG5

This silver coin commemorating an anticipated (but never realized) Bay of Pigs victory features an outline of Cuba with a rebel invader advancing past a fallen member of Castro's military in the foreground. #HISTINT #Museum

This is 1,000 times funnier and more pathetic than their woke videos.

I've spent the day trying to identify a possible rationale for this and came up empty:

Look at our coin where we fantasized what our coup in Cuba would look like: but instead suffered humiliating defeat.😰 https://t.co/UCcoGaFHWv

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 25, 2021