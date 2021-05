Luis Enrique no convoca a Sergio Ramos con la selección española para la Eurocopa

Luis Enrique dio esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la lista de los 24 convocados para la Eurocopa. La gran sorpresa fue la ausencia en la misma del capitán Sergio Ramos, que el seleccionador justificó por la larga lesión del sevillano. En la lista hay tres jugadores del Barcelona: Alba, Pedri y Busquets por ninguno del Madrid.

Es la primera vez desde 1934 que en una gran competición donde participa España no hay ningún jugador del equipo blanco. Luis Enrique explicó que Carvajal y Ramos hubieran estado en el equipo de no estar lesionados y que no se fija en los clubs a la hora de traer a los jugadores.

El seleccionador comentó que había hablado con Ramos en la noche del lunes para explicarle que no le incluía en la lista. “No va porque no ha podido competir ni entrenar desde enero. No ha sido fácil, ayer lo llamé y ha sido difícil y duro. Me sabe mal, es muy profesional y ayuda mucho a la selección y lo puede hacer en el futuro, pero busco el beneficio del grupo. Le recomendé que fuera egoísta y que se recupere bien y que juegue en su club para volver luego a la selección. Fue una conversación educada de la que no voy a dar detalles porque es privada”.

El seleccionador solo lleva a 24 jugadores cuando podría haber incluido a 26. Para Luis Enrique, la razón es clara: “Valoramos mucho la sensación de que los jugadores piensen en que pueden estar todos convocados. A lo largo de otros campeonatos hemos constatado que se suelen usar unos 18 o 19 jugadores. Habrá solo un jugador en la grada y entrenaremos con menos jugadores”.

Antes de las preguntas de la rueda de prensa, Luis Enrique tuvo algunas palabras para dar las gracias a los jugadores que han ayudado a la clasificación y no han sido llamados: “Me gustaría tener una mención para jugadores que nos han ayudado sobre el camino, pero no entran todos en esta lista. Podría decir Carvajal, Canales, Sergi Roberto o Mikel Merino. Son jugadores que nos han ayudado mucho”.

Luis Enrique comentó que el puesto que le ha dado más problemas es el de lateral derecho: “Es la posición en la que más problemas hemos tenido. Hemos decidido traer a Azpilicueta, que ya lo conocernos. Luego tenemos a Marcos Llorente. Además, Eric y Diego Llorente pueden ser una solución de emergencia. Llorente nos puede dar en muchas otras posiciones y eso me gusta”.

🇪🇦 La lista de 24 convocados de España para la #Euro2020

❌ Sergio Ramos no estará en la Eurocopa pic.twitter.com/RFLJUUZacO — Diario AS (@diarioas) May 24, 2021

También se le preguntó por la ausencia de Nacho, un jugador polivalente en defensa que ha hecho una muy buena temporada en el Madrid: “Seguramente haya estado al nivel. No lo pongo en duda. Quiero llevar 24 jugadores y esa es mi decisión. Hay tres o cuatro jugadores que se merecerían ir convocados”.

Sobre la ausencia de Iñigo Martínez, se mostró críptico: “Se emitirá un comunicado y quedará bastante claro. No puedo decir más”.

El seleccionador ve a España entre los favoritos para ganar la Eurocopa: “No me veo inferior a nadie ni superior tampoco. Me pone lo que he visto. Lo que podemos hacer es mejorar nuestro rendimiento y optar a todo. Si hay algo que caracteriza a este equipo es que siempre han jugado de la misma forma. Atacar y defender de la misma forma: asumiendo riesgos. Es el objetivo que me marqué. De miedo no vamos a morir”.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

(Tomado de La Vanguardia)