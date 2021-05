Entra en erupción uno de los volcanes más activos de África

El monte Nyiragongo, uno de los volcanes más activos de África, ubicado en el este de la República Democrática del Congo, entró este sábado en erupción, lo que provocó pánico entre los residentes de la cercana ciudad de Goma.

La corriente en Goma se cortó y varios residentes comenzaron a abandonar sus hogares dirigiéndose hacia la cercana frontera con Ruanda, recoge AFP.

Entre tanto, en la Red han aparecido las primeras imágenes de la erupción del Nyiragongo, un volcán de 3.470 metros de altura cuya lava superfluida puede alcanzar velocidades de hasta 96 kilómetros por hora al descender por las laderas.

Nyiragongo volcano in Goma has erupted again. My heart is with the families, children, women & men of Goma facing this crisis.

Let’s all urgently reach out to save lives & ensure quick recovery. pic.twitter.com/OYxXzC0vaz

— Winnie Byanyima (@Winnie_Byanyima) May 22, 2021