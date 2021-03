Tiroteo en Atlanta: Autoridades no descartan motivo racial en matanza

El FBI y las autoridades locales de Georgia siguen investigando los tiroteos del martes 17 de marzo que dejaron al menos ocho personas muertas y una herida en tres negocios de masajes en Atlanta.

De las personas asesinadas, seis eran mujeres de origen asiático. Hasta ahora han sido identificadas cinco víctimas: Delaina Ashley Yaun (33), de Acworth; Paul Andre Michels (54), de Atlanta; Xiaojie Tan (49), de Kennesaw, Georgia; Daoyou Feng (44) y Elcias R. Hernández-Ortiz (30), de Acworth.

El sospechoso, de raza blanca, fue identificado como Robert Aaron Long (21), de Woodstock, Georgia. El departamento de policía no cree que haya un motivo racial en el ataque, pero no lo ha descartado; y, hasta el momento, las autoridades no han aclarado si van a presentar cargos por delitos de odio contra el sospechoso.

Long fue detenido a 240 kilómetros al sur de Atlanta pocas horas después de la matanza. En su vehículo fue encontrada una pistola 9 milímetros. El abogado de Big Woods Goods, una tienda de armas y campo de tiro en Canton, Georgia, dijo que Long compró legalmente un arma en la tienda el martes, antes de los tiroteos.

El sospechoso fue acusado de ocho cargos de asesinato y un cargo de asalto agravado, y permanece detenido sin fianza, según la Oficina del Alguacil del condado de Cherokee y el Departamento de Policía de Atlanta.

Aunque el motivo de los asesinatos todavía se desconoce, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, afirmó que la ciudad quería proporcionar recursos y protección a las comunidades asiáticas tras el suceso ‒alrededor del 7.6% de los residentes en el condado de Fulton, que incluye Atlanta, son de origen asiático.

Alrededor de 3 800 incidentes de odio han sido denunciados por asiáticos en Estados Unidos desde marzo de 2020, según un informe de Stop AAPI HAte, una organización sin fines de lucro que rastrea y responde a incidentes de odio, violencia, acoso, discriminación, rechazo y acoso infantil contra los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico en los Estados Unidos.

La policía de varias ciudades ‒como Nueva York, Seattle, Houston y San Francisco‒ han decidido movilizarse e incrementar la vigilancia en medio de un alza de los delitos de odio contra los asiáticos desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

(Con información de The New York Times en Español)