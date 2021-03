Razones de Cuba, diez años después

Por estos días de marzo, -pero diez años atrás-, en la serie de televisión “Razones de Cuba” se develó a seis agentes de la Seguridad del Estado Cubano, infiltrados, -hasta ese entonces-, en organizaciones y grupos contrarrevolucionarios, serviles del gobierno de los Estados Unidos.

Tras la develación televisiva, una hija que besa a su padre en señal de orgullo, una esposa con la mano en la cabeza como diciendo: ¿qué es esto?, amigos que piden perdón por los insultos dichos alguna vez a quienes tuvieron por “gusanos”, un pueblo que sale a las calles a agradecer a sus héroes, que estaban en el anonimato…

Este miércoles, la dirección nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), en nombre de las familias cubanas, agradecieron una vez más la labor de quienes, antes, con sus misiones encubiertas, y ahora, desde una posición pública contribuyen a salvaguardar la soberanía de la Patria.

Diez años después, los protagonistas de “Razones de Cuba” ratifican su compromiso con el presente y futuro del pueblo cubano.

SIEMPRE PENSAR: ¿EL QUE PAGA, QUÉ QUIERE ?

Dalexi González Madrugas (agente Raúl)

“Primero que todo, le aconsejo a la juventud cubana informarse con varias fuentes. Cuando tenga una noticia, no irse por la primera que vea o por la más sensacionalista porque, generalmente, los seres humanos tendemos a buscar la noticia que nos es acorde con nuestro pensamiento, con nuestra idea. Consulten distintas fuentes, porque pueden caer en un engaño. Y valoren la realidad, y después, como dice Taladrid, saquen sus propias conclusiones.

Creo que deben usar las tecnologías al máximo y saber que no es necesario siempre tener la última tecnología para hacer algo bueno, algo con calidad. La mayor parte de la tecnología la pone uno, o sea, la tecnología no es nada sin el ser humano.

Saber que cada paso que uno da, te puede transformar en algo, a lo mejor, que no quieres y puede, que como un burrito detrás de una zanahoria, te encamine hacia un lugar que no era al que querías llegar. Siempre tienes que pensar: ¿el que paga, qué quiere?, ¿cuáles son los intereses de la persona que está pagando?".

INTELECTUALIDAD CUBANA Y SUBVERSIÓN IMPERIALISTA

Frank Carlos Vázquez (agente Robin)

“Existe ahora mismo un trabajo muy fuerte de subversión por parte del gobierno norteamericano contra los artistas e intelectuales cubanos. Esto no es un trabajo de hace poco, sino de muchos años, más de quince años trabajando en proyectos específicos y ahora están viendo los resultados. Evidentemente, ellos hacen una caracterización de muchos artistas nuestros y escogen a los que tienen debilidades ideológicas y apego al dinero, al mercado, entonces, a partir de esa premisa hacen insinuaciones y los captan para sus programas.

Yo recuerdo que iba a una actividad en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, y ahí estaba lo que más valía y brillaba de la cultura cubana, porque Cuba y EEUU tienen un programa de intercambio cultural muy fuerte, y ellos en esas actividades iban haciendo poco a poco trabajo de influencia sobre todos esos artistas. Sin embargo, ninguno de ellos claudicó a los ideales de la Revolución. Solamente Tania Bruguera, que la conozco del programa de intercambio. Ella y yo fuimos a Chicago durante muchos años y la conocí, en su medio, y me di cuenta que era una persona muy avariciosa, que tenía un gran deseo de ser famosa y haría todo lo que estuviera en su poder para lograrlo.

A los artistas e intelectuales les digo: confíen en la Revolución, en las instituciones revolucionarias, no se dejen engañar por cantos de sirena, no se preocupen por el mercado porque si la obra es auténtica, va a tener el valor que se merece”.

ÉPICA ANÉCDOTA DE ¡PATRIA O MUERTE! POR “RADIO MARTÍ”

Carlos Manuel Serpa Maseira (agente Emilio)

“Precisamente, el 26 de febrero de 2011, cuando se decidió hacer pública mi identidad como agente de los Órganos de la Seguridad del Estado Cubano, después de estar infiltrado durante diez años en las filas de los enemigos históricos de la Revolución, yo me despedí en la mal llamada emisora “Radio Martí”, -en una transmisión en vivo-, de la siguiente manera:

Agentes de la seguridad del estado me impidieron viajar hacia la capital cubana este 26 de febrero(…) Quiero también aprovechar para denunciar la brutal campaña que lleva el imperialismo norteamericano contra la Revolución Cubana. ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Libertad para los Cinco! ¡Patria o Muerte. Venceremos!

Y le habla el agente Emilio, de los Órganos de la Seguridad del Estado Cubano”.

POR LA PATRIA, TODO, HASTA EL SACRIFICIO DEL HONOR

Moisés Rodríguez Quesada (agente Vladimir)

-“Si tenemos que volver a hacer lo que hicimos, a pesar de todos los sacrificios, lo hacemos otra vez. El compromiso de un cubano con la Patria no es negociable. Yo creo que por la Patria en el momento que sea necesario, hay que hacer el sacrificio que sea necesario, incluso el sacrificio del honor.

Yo estuve casi 30 años y cuando uno se entrega en una profesión como esta, primero tiene que estar dispuesto a perderlo todo y hay algunos de nosotros que lo perdió todo, además, perderlo todo sin recuperar nada después. Muy pocas cosas, desde el punto de vista familiar y emocional, uno puede recuperar. No obstante, hay pasos que uno da en la vida que son irreversibles y este es uno de ellos.

Hoy más que nunca, hoy sabemos todos bajo la presión que está Cuba. Muchos cubanos que se confunden, por lo tanto nuestro trabajo es doble, triple, cuádruple…Y nosotros tenemos que seguir alertando a la gente, enseñando a la gente: hay un enemigo en frente muy fuerte y poderoso que quiere barrer a los cubanos”.

ORGULLOSO GERARDO DE GERARDO

José Manuel Collera Vento (agente Gerardo)

“Yo fui 36 años agente encubierto, pero en el 2005 el oficial de la inteligencia cubana que me atendió, me dijo que yo tenía que cambiar el seudónimo, que yo mismo hiciera una propuesta, y enseguida pasó por mi mente el nombre de uno de los Cinco Héroes. Pero pensé: contra, eso es un atrevimiento mío, pero él me insistió y le dije: Gerardo.

¿Y saben una cosa?, Adriana trató de contarle eso a Gerardo, porque en la cárcel en que estaba é,l no recibía señal de onda corta y no podía oír el programa de Arleen y Barbarita, pero sí podía hablar con Adriana.

Hubo también, desde el punto de vista de trabajo, un vínculo importante por el hecho de que yo fui el primer contacto de Alan Gross en Cuba, quien tuvo que ver con el proceso de discusiones diplomáticas y el regreso de Gerardo, Antonio y Ramón de los Estados Unidos. Entonces verlo hoy dirigiendo los CDR, que es la organización de la familia cubana, verlo con su esposa, sus hijos… Imagínense”.

¿BUENA VOLUNTAD EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS?

Raúl Capote Hernández (agente Daniel)

“Ellos están tratando de desmovilizar a la fuerza mayor que el país tiene, que es a sus pensadores, sus intelectuales, que tienen la particularidad que no pertenecen a una élite clasista, son una élite nacida del pueblo, son gente de pueblo y esa característica de la intelectualidad cubana es lo que la hace fuerte, pero blanco a su vez de tratar de convertirla en una fuera reaccionaria.

Yo le digo a los jóvenes cuando tenemos algún encuentro en algún lugar, que hay dos documentos fundamentales que los cubanos debiéramos dominar y saberlos de memoria: El Plan Bush y la Ley Helms-Burton. Cuando alguien quiera saber exactamente qué es lo que propone el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, léanse esos documentos, ahí está con absoluta claridad qué va a suceder, qué nos va a pasar. Y tenemos la obligación nosotros de hacer que eso llegue a la gente y se convierta en conocimiento cotidiano, porque significaría el fin completo de la existencia de la nación cubana.

Creo que la cultura de resistencia de nuestro país que se expresa en el arte, que se expresa en todos los aspectos de la vida cotidiana es nuestra principal manera de enfrentar la “buena" voluntad del gobierno de los Estados Unidos”.

En Cuba no se puede hablar de una cultura si no se piensa primero en la Patria, en la identidad de nuestra gente, porque la otra alternativa que existe, la que nos presenta el enemigo, significa sencillamente la desaparición del concepto mismo de Patria”.